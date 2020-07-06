Наш размер: 5 секретов любимого блюда белорусов

Помимо прочего, данное блюдо является важным элементом национальной кухни, поэтому стыдно не уметь их готовить.





Однако не всем удается баловать домашних шедевром кулинарного искусства, поскольку не все хозяйки знают тонкости приготовления.





Какие лайфхаки стоит взять на заметку:





1. Для драников идеально подходит только старый картофель, в котором много крахмала. Молодой овощ способствует тому, что блюдо разваливается прямо на сковородке.





2. Яйцо добавляют только в том случае, если боятся, что крахмала маловато.





3. Если вы хотите ощутить настоящий деревенский вкус блюда, то не добавляйте муку: из-за нее готовое блюдо приобретает неприятный оттенок вкуса.





4. Картошке нельзя дать почернеть, иначе блюдо выйдет невкусным. Для этого в тесто можно добавить несколько ложек сметаны.





5. Овощи стоит натирать на мелкой терке, даже лук. Если вы его просто пошинкуете, то аромат и вкус будут совсем не идеальными.



