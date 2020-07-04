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Необычные костюмы на “Мельнице моды”

В Минске прошла “Мельница моды” и вы должны видеть эти костюмы

Необычные костюмы на “Мельнице моды”
Творения белорусского дизайнера Анастасии Кутеповой "2033" / Reuters
В конце июня прошёл финал XXIX Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото “Мельница моды”. В финале конкурса участвовали 45 коллекций молодых белорусских дизайнеров со всей Беларуси. Показ одежды проходил транслировался онлайн.

На моделях представлены творения белорусского дизайнера Дарьи Волк "Слепой дождь". В костюмах видно влияние классического киберпанка и "Бегущего по лезвию" / Reuters

Коллекция "Зов пустыни" от белорусских дизайнеров Алина Лойко и Юлия Швед / Reuters

Творения белорусского дизайнера Анастасии Кутеповой. Коллекция "2033" отсылает к милитаристскому будущему полному брендов и ярлыков

фото Reuters

Модель представляют коллекцию "Малевич" от белорусского дизайнера Антона Мажарина. Размытое изображение рисунка — не вина фотографа.
euroradio.fm
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