Необычные костюмы на “Мельнице моды”

В конце июня прошёл финал XXIX Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото “Мельница моды”. В финале конкурса участвовали 45 коллекций молодых белорусских дизайнеров со всей Беларуси. Показ одежды проходил транслировался онлайн.





На моделях представлены творения белорусского дизайнера Дарьи Волк "Слепой дождь". В костюмах видно влияние классического киберпанка и "Бегущего по лезвию" / Reuters





Коллекция "Зов пустыни" от белорусских дизайнеров Алина Лойко и Юлия Швед / Reuters





Творения белорусского дизайнера Анастасии Кутеповой. Коллекция "2033" отсылает к милитаристскому будущему полному брендов и ярлыков





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Модель представляют коллекцию "Малевич" от белорусского дизайнера Антона Мажарина. Размытое изображение рисунка — не вина фотографа.







