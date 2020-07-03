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"Достояние": достоят?

Белорусские художники провели перформанс в галерее «Арт-Беларусь»

"Достояние": достоят?
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В минской галерее «Арт-Беларусь» художники устроили перформанс «Достояние».

На футболках они напечатали картины, которые были привезены в Беларсь благодаря Виктору Бабарико и которые из-за дела "Белгазпромбанка" сейчас находятся под арестом, и стояли возле мест, где эти картины висели. Идея спектакля принадлежит Надежде Саяпиной.

Фотографии опубликовало «Радыё Свабода».

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