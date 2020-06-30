"Нельзя молчать". Минская группа выпустила клип о тех, "кто упивается властью"
Минская прогрессив-метал группа Weesp выпустила клип на сингл "Железный край" — пугающую аллюзию на события, которые будоражили мир последние месяцы.
Можно было бы подчеркнуть актуальность клипа или назвать его «пророческим» (он снят ещё в апреле, релиз отложен из-за пандемии). Но «Железный край» ничего не предвосхитил.
Меняются города и эпизоды, страшная суть остаётся. То, что зритель увидит в клипе – история о том, как люди теряют человеческий облик, упиваясь властью. И эта история актуальности не теряла веками.
Вневременность происходящего отражается в стилистике клипа. Старославянский шрифт – и, внезапно, на фоне – речь Ленина. Место действия – то ли бар, то ли мрачный окоп. Художественные средства и декорации подобраны так, что только больше запутывают зрителя: нельзя установить ни эпоху, ни угадать предысторию.
Четырехминутное видео преисполнено символами и метафорами. Тут и кровь народа, и жертва, и то ли чиновники, то ли силовики – с особо циничной жестокостью отрабатывают свой «хлеб».
Психоделичности клипу добавляет персона в красном платье, на котором не хватает разве что серпа с молотом: она с нескрываемым удовольствием наблюдает за зверствами. Её современная внешность и варварское безразличие – ещё один анахронизм.
Развлекательным зрелищем клип назвать нельзя, он смотрится очень тяжело, местами совсем жутко. Но это как раз и заставляет задуматься: «А зачем?».
Группа так комментирует общий месседж:
«Мы хотели вернуться к оригинальной идеологии рок-музыки как движения протеста и борьбы с Системой. Через символы и метафоры, мы акцентируем внимание на возмутительной несправедливости и зверской жестокости, которую способны допускать те, кто упиваются властью и статусом.
Мы считаем, что больше нельзя оставаться в стороне, нельзя молчать, нельзя закрывать глаза. Страх и безразличие – то что питает Систему. То, что позволяет террору и произволу оставаться доминирующей силой в нашем обществе».
«Железный край» стал первым русским синглом за 11-летнюю карьеру группы и кардинально изменил направление творческого развития метал-банды.
Для Weesp это не только переход на другой язык, это обращение к темам и образам, которые наиболее близки и понятны в Беларуси, Украине и России. К общей «Боли» – именно так и будет называться новый альбом группы («Боль»), релиз которого запланирован на август.
Источник: telegraf.by
12:08 30/06/2020
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