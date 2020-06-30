Можно было бы подчеркнуть актуальность клипа или назвать его «пророческим» (он снят ещё в апреле, релиз отложен из-за пандемии). Но «Железный край» ничего не предвосхитил.





Меняются города и эпизоды, страшная суть остаётся. То, что зритель увидит в клипе – история о том, как люди теряют человеческий облик, упиваясь властью. И эта история актуальности не теряла веками.





Вневременность происходящего отражается в стилистике клипа. Старославянский шрифт – и, внезапно, на фоне – речь Ленина. Место действия – то ли бар, то ли мрачный окоп. Художественные средства и декорации подобраны так, что только больше запутывают зрителя: нельзя установить ни эпоху, ни угадать предысторию.





Четырехминутное видео преисполнено символами и метафорами. Тут и кровь народа, и жертва, и то ли чиновники, то ли силовики – с особо циничной жестокостью отрабатывают свой «хлеб».





Психоделичности клипу добавляет персона в красном платье, на котором не хватает разве что серпа с молотом: она с нескрываемым удовольствием наблюдает за зверствами. Её современная внешность и варварское безразличие – ещё один анахронизм.



