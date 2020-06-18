10 интересных фактов о татуировках, о которых вы наверняка не знали

Давайте узнаем, зачем, почему и когда люди делали себе тату.

Факт № 1

Первые татуировки появились еще в 5 веке до нашей эры. А доказательство тому — мумия древней принцессы, которую ученые обнаружили в Алтае. По словам исследователей, руки женщины были покрыты нательными рисунками, что еще раз доказывает, что татуировки появились очень давно.

Факт № 2

Впервые европейцы задумались о татуировках в 18 веке. Именно тогда Джеймс Кук сплавал на Таити и привез оттуда жителя острова, тело которого с ног до головы было покрыто необычными рисунками.

Факт № 3

Существуют специальные татуировки для диабетиков, которые позволяют человеку следить за своим здоровьем. Например, если вдруг в крови изменится уровень глюкозы, то татуировка начнет менять цвет. Единственный момент – наносить ее нужно на такое место на теле, которое будет защищено от солнечных лучей.

Факт № 4

Вы знаете человека по имени Чарльз Линдберг? Вообще, он был первым, кто смог в одиночку переплыть Атлантический океан. В 1932 году с Чарльзом произошло ужасное несчастье — похитили и убили его годовалого малыша. Это преступление получило широкую огласку в СМИ. После этого в целях безопасности многие родители подумали о татуировках для своих детей, чтобы в случае чего ребенка можно было найти и опознать.

Факт № 5

В 2006 году новозеландец по имени Лаки Даймонд Рич попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый татуированный человек в мире. Причем его рекорд пока так никто и не побил. Росписями покрыт каждый миллиметр тела Лаки, включая веки, уши, губы и гениталии.









Лаки Даймонд Рич

Факт № 6

О некоторых татуировках говорят во всем мире. В 2007 году в Книгу рекордов попал художник Марио Барт за то, что сделал тату в самолете на высоте 15 000 метров. Клиентом художника стал Томми Ли — участник рок-группы Motley Crue, который летел из Бербанка (город в Калифорнии) в Малибу. Правильно, а чего время зря терять!

Факт № 7

Два слова — алмазная татуировка. Нет, вы не ослышались. Причем она поражает не только своей уникальностью, но и ценой. Стоит самое дорогое в мире тату 924 тысячи долларов. Сделал ее Яир Шиманский — ювелир из ЮАР. Сам контур он рисовал тушью, а потом с помощью специального клея крепил алмазы.

Факт № 8

Джордж Райгер — тот еще фанат Диснеевских мультфильмов. Ему так сильно нравятся мультяшки, что он решил покрыть ими все тело. За все время таких персонажей набралось более тысячи. Единственный момент — сделать татуировки было не так-то и просто. Так как все изображения защищены авторским правом, Джорджу нужно было получить разрешение для проведения процедуры.





Джордж Райгер

Факт № 9

Карл XIV Юхан — шведский король, на теле которого была вытатуирована фраза «Mort aux rois!», что значит «Смерть королям!» Хотя некоторые утверждают, что там была другая надпись «Vive la République» («Да здравствует республика»). Что ж, вряд ли мы когда-нибудь узнаем, какая фраза была на теле на самом деле. Но факт остается фактом — даже у королей могли быть татуировки. Кстати, династия, основанная Карлом, до сих пор правит в стране.

Факт № 10

У знаменитого на весь мир британского политика Уинстона Черчилля на плече был вытатуирован якорь, который ассоциировался с опорой, тылом и безопасностью. У его матери Дженни Черчилль, кстати, тоже была татуировка: она носила змею на своем запястье. Правда, когда женщина выходила в свет, она прикрывала ее браслетом из бриллиантов.



