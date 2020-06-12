Топ красивейших озер Беларуси, которые стоит увидеть

Сложная эпидемическая обстановка не позволяет попасть в некоторые страны, как бы нам того не хотелось. Следовательно, ничего не остается, как отправляться в путешествия по Беларуси. И это даже хорошо, потому что появилась возможность открыть для себя по истине невероятные и живописные места. На этот раз Interfax.by расскажет об озерах, на которых можно организовать себе полноценный и качественный отдых.

Минская область

Нарочь





О Нарочи так или иначе слышали все. Этот водоем в Мядельском районе – самое большое озеро в Беларуси и самое чистое, что важно. Озеро очень популярно, так что уединения здесь искать не приходится. Много рыбы и краснокнижных птиц.





Вилейское водохранилище





Самый крупный искусственный водоем Беларуси. Озеро хорошо тем, что с разных сторон предлагаются разные виды отдыха: можно провести несколько дней с друзьями в палатках, можно отправиться в сплав, можно поправить здоровье в реабилитационном центре иди покататься на катамаране.





Глубля и Глубелька





Озера расположены в Мядельском районе и входят в Национальный парк "Нарочанский". Здесь есть несколько организованных мест для отдыха, а вот разбить свою собственную стоянку нельзя (только в разрешенных точках). Все-таки заповедная зона. Зато есть веломаршруты и экотропы. Вода в озерах Глубля и Глубелька бирюзового оттенка. Местность чем-то похожа на Швейцарскую, а в лесах, окружающих водоемы есть более 30 видов краснокнижных растений.





Озеро Рудаково





Тоже Мядельский район. Озеро с прозрачной водой и отличным видом. А еще вода здесь имеет целебные свойства, так как в ней обнаружили примеси серебра. Есть легенда, что серебро от ушедшей под воду церкви.





Вишневское





Еще одно озеро "Нарочанского национального парка". Стоит учитывать, что где угодно разместиться на отдых нельзя. С северной стороны озеро очень мелководное (примерно на километр). С южной стороны берега круче и глубина посолиднее – 6-7 метров. Водится много рыбы. Озеро отлично подойдет для спокойного отдыха, так как наплыва туристов там, как правило нет. Это при том, что есть оборудованные стоянки: кострища, беседки, лавочки.





Селява





Вокруг озера имеется большое количество зон отдыха. Есть как людные, так и довольно уединенные. Также есть экотропы и экомаршруты.

Брестская область

Выгонощанское озеро





Большое, но мелководное озеро с теплой водой в Ивацевичском районе. Отличное место для рыбалки (но она платная). Можно отдыхать на специально обустроенных пляжах (пирс, кабинки, все есть). Если не хотите купаться, есть возможность отправиться в сплав на лодке или посетить катерную экскурсию по заказнику "Выгонщанское".





Белое озеро





Искусственный водоем в Березовском районе. С 2014 года в нем разводят креветки, хотя местные говорят, что на подкормку рыбы. На северном берегу большое количество рыбы, в том числе и щука.

Витебская область

Браславские озера





Группа озер в районе Браслава. Включают в себя десятки озер. Общая площадь около 130 км². Водоемы соединены мелкими речками, ручьями и протоками. Крупнейшие озера – Дрисвяты, Снуды, Струсто. Туристы больше всего посещают Цно, Недрово и Богинское. Чистейшая вода, живописные пейзажи, богатая природа. Есть большое количество баз отдыха.





Озеро Глубокое





Здесь можно заняться чем-то вроде дайвинга в ластах и маске изучать подводный мир. Дело в том, что это озеро очень долгое время было максимально "диким" из-за его удаленности. Поэтому на дне есть много всего интересного.





Озеро Гиньково





Место придется по вкусу фанатам "Властелина колец". Здесь извилистые и холмистые берега и спокойная вода. А еще здесь же есть единственная пещера в Беларуси. Хоть она и небольшая, но там есть живописные ландшафты из разных пород.





Озеро Боровенок





Озеро примечательно не только своей красотой, но и тем, что там водится настоящий голубой рак. Дело в том, что вода насыщена минеральными веществами, которые меняют цвет панциря членистоногого (для маскировки).





Озеро Долгое





Очень глубокое озеро, местами более 50 метров. Популярно среди дайверов (но учтите, что спускаться под воду можно только после окончания определенных курсов). Но даже и без погружения там можно отлично провести время с друзьями или семьей.





Гродненская область

Свитязь





Это озеро в Нарочанском районе, наверняка, на слуху у всех. Озеро окутано легендами. Имеет все необходимые пляжные удобства, есть и дикие части побережья. Учтите, что в разгар сезона там больше число посетителей.





Губеза





Губеза – одно из Сорочанских озер в Островецком районе. Место, через которое проходил ледник, в результате пейзажи там максимально скандинавские. Вода чистая и прозрачная. Подойдет и любителям дайвинга.

Могилевская область

Голубая криница (Синий колодец)





Очень маленькое озеро диаметром до 25 метров. Вода изумрудно-бирюзовая, так как водоем питают подземные источники. По мощности им нет равных во всей Восточной Европе. В дни религиозных праздников к озеру стекается большое число паломников со всей страны.











