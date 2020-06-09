Вдохновленный солнцем. Летний тренд в макияже глаз

Ряд профильных бьюти-изданий, а также авторитетные эксперты в мировой make-up индустрии провозгласили оранжевые тени главным летним трендом.





В тренде — оранжевые тени для век © Instagram





По мнению специалистов, теплые и солнечные оттенки оранжевого способны создать яркий и оригинальный бьюти-образ, который будет выглядеть особенно актуально в жаркие летние дни.





«От ярко-оранжевого и неонового до теплого персикового и коричнево-желтого, такие тени помогут создать эффектный макияж глаз. Такой бьюти-look подойдет, как для вечернего образа, так и для повседневного городского стиля», — убеждены визажисты.

Кроме того, по мнению Дэниеля Мартина — известного визажиста, с которым сотрудничают Джессика Альба, Оливия Палермо, Белла Хадид и другие звездные красотки, оранжевые тени подойдут абсолютно под каждый цвет глаз.









«Что мне нравится в оранжевых тенях, так это то, насколько универсально они дополняют каждый цвет глаз. Оранжевые тени создают ошеломительный эффект для каждого цвета глаз — от ярко-голубых до коричневых. Для создания креативного и яркого макияжа используйте только оранжевый, а если хотите создать легкий orange-эффект, смешайте тени с мерцающим шоколадно-коричневым оттенком для эффекта дымчатости», — говорит он.