Сколько стоит модный бомбер Лукашенко, который все обсуждают
Сегодня Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Могилевской области. Автор телеграм-канала «Пул Первого» обратил внимание подписчиков, что президент одет в «стильный бомбер». The Village Беларусь выяснил, в какой бомбер был одет Лукашенко, и сколько он стоит.
На президенте — спортивный бомбер-жакет SKILES бренда HUGO BOSS, который на 83% состоит из хлопка и на 17% из синтетики — полиэстера. Раньше его продавали за $228, но теперь на сайте бренда жакет, как у президента, отдают со скидкой 40% — всего за $136.
17:51 06/06/2020
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