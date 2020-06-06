+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сколько стоит модный бомбер Лукашенко, который все обсуждают

Сегодня Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Могилевской области. Автор телеграм-канала «Пул Первого» обратил внимание подписчиков, что президент одет в «стильный бомбер». The Village Беларусь выяснил, в какой бомбер был одет Лукашенко, и сколько он стоит.

Сколько стоит модный бомбер Лукашенко, который все обсуждают
На президенте — спортивный бомбер-жакет SKILES бренда HUGO BOSS, который на 83% состоит из хлопка и на 17% из синтетики — полиэстера. Раньше его продавали за $228, но теперь на сайте бренда жакет, как у президента, отдают со скидкой 40% — всего за $136.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Никита Ванин
Оппозиционность
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru