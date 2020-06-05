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Раскрыт способ на глаз определить качественное вино

Эксперты Роскачества раскрыли способ на глаз определить качественное вино. Для этого нужно воспользоваться фонариком смартфона, говорится в исследовании организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Раскрыт способ на глаз определить качественное вино
По словам специалистов, даже насыщенные красные вина должны быть прозрачными и чистыми без посторонних включений. Эксперты обычно для определения прозрачности пользуются яркой лампой, однако обычный человек можете подсветить вино простым фонариком смартфона.

О качестве вина может говорить цвет напитка, отмечают специалисты. Например, молодое белое вино должно быть почти бесцветным. Оно может иметь слегка золотистый или зеленовато-лимонный оттенок. Если же молодое белое сухое вино отливает янтарем и его цвет напоминает нерафинированное подсолнечное масло, то, скорее всего, оно окислено и не рекомендуется к употреблению.

Качество вина можно также определить по запаху. Так, окисленное белое вино будет иметь запах моченого яблока, старого погреба и подгнившей листвы. Некачественное красное вино выдает овощной запах, например, вареной свеклы, картошки или цветной капусты.
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