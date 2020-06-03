Как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман». Ленте 43 года

И следующий год прошёл под знаком этой кинокартины. Она стала лидером проката 1978 года, фильм посмотрели более 58 миллионов зрителей.





Сложно сказать, чем эта лирическая комедия так зацепила жителей Советского Союза. Возможно, интересным сюжетом. Может быть, отличными актёрами. Может, режиссёрской работой и музыкальным сопровождением.





Наверняка ясно только одно – «Служебный роман» очень понравился людям. Понравился так сильно, что и сейчас эту кинокартину часто показывают по телевидению. И поскольку прошло уже много лет, мы захотели узнать, как теперь выглядят актёры, сыгравшие ключевых персонажей в этом фильме.





Анатолий Новосельцев – Андрей Мягков

Фото: Кино-театр.ру и Кино-театр.ру / Максим Шеметов





Людмила Калугина – Алиса Фрейндлих

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/teatr_tabakova





Верочка – Лия Ахеджакова

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма





Фото: Кино-театр.ру и sovremennik.ru





Ольга Рыжова – Светлана Немоляева

Фото: Кино-театр.ру и fedechko.com





Юрий Самохвалов – Олег Басилашвили

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Фото: Кино-театр.ру и bdt.spb.ru





Жена Самохвалова – Нелли Пшённая

Фото: Кино-театр.ру







