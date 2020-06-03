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Как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман». Ленте 43 года

Более 40 лет назад, в 1977 году, на экраны вышел советский фильм под названием «Служебный роман».

Как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман». Ленте 43 года
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И следующий год прошёл под знаком этой кинокартины. Она стала лидером проката 1978 года, фильм посмотрели более 58 миллионов зрителей.

Сложно сказать, чем эта лирическая комедия так зацепила жителей Советского Союза. Возможно, интересным сюжетом. Может быть, отличными актёрами. Может, режиссёрской работой и музыкальным сопровождением.

Наверняка ясно только одно – «Служебный роман» очень понравился людям. Понравился так сильно, что и сейчас эту кинокартину часто показывают по телевидению. И поскольку прошло уже много лет, мы захотели узнать, как теперь выглядят актёры, сыгравшие ключевых персонажей в этом фильме.

Анатолий Новосельцев – Андрей Мягков
Фото: Кино-театр.ру и Кино-театр.ру / Максим Шеметов

Людмила Калугина – Алиса Фрейндлих
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/teatr_tabakova

Верочка – Лия Ахеджакова
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Фото: Кино-театр.ру и sovremennik.ru

Ольга Рыжова – Светлана Немоляева
Фото: Кино-театр.ру и fedechko.com

Юрий Самохвалов – Олег Басилашвили
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Жена Самохвалова – Нелли Пшённая
Фото: Кино-театр.ру
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