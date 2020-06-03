Лунное затмение 5 июня 2020: избавимся от лишнего? Чего нельзя делать

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Пришло время избавиться от всего лишнего и негативного

Рассказываем о влиянии затмения на человека и напомнит, что нежелательно делать в это время.

В ближайшую пятницу, 5 июня, произойдет полутеневое лунное затмение, которое начнется в 20:45 по киевскому времени, а закончится в 00:04. Его максимальная фаза – в 22:24.





За этим затмением смогут наблюдать жители Европы, Африки, Азии, Австралии и Южной Америки.

Влияние лунного затмения 5 июня

Лунное затмение пройдет под воздействием энергий Марса и Венеры, то есть люди ощутят влияние затмения во всех сферах – романтических, дружеских и рабочих.





Уверенные в своем союзе пары "бурю" могут вообще не заметить. А вот тех, у кого в отношениях уже трещина, может "штормить".





Астрологи предупреждают, что в этот период далеко не всем удастся сохранить стабильное состояние.





Если вы не нашли еще пару, то пока повремените с поисками, иначе знакомство и союз в этот период могут вылиться в тяжелые отношения, которые приведут к краху.





Не исключено, что "на горизонте" может появиться кто-то из бывших партнеров. Не стоит обольщаться, ничем хорошим дубль два не закончится.





Но не надо забывать, что тут "замешана" и Венера – покровительница любви. Так что, именно вам может повезти встретить человека всей вашей жизни. Тут доверьтесь своей интуиции.

Что не рекомендуется делать в период лунного затмения 5 июня 2020

В этот день постарайтесь избегать трудных и важных рабочих вопросов. Не стоит назначать деловые встречи, переговоры, собеседования.

Нежелательно регистрировать отношения в этот день.

Отказывайте тем, кто просит у вас с долг и сами не ввязывайтесь в финансовые дела, даже если они вам кажутся весьма выгодными.

Какие-либо хирургические операции, если есть возможность, отложите на другой день.

Ритуал на лунное затмение 5 июня 2020

Пришло время освободиться от прошлых ошибок и негативной энергии. Для этого на бумаге напишите все то, от чего бы вы хотели избавиться. Это касается не только каких-то вещей, но и ваших мыслей, отношений и т.п.





После сожгите листок в пламени свечи, а пепел развейте. Желательно при этом думать позитивно, мечтать и строить планы.



