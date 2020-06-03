+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лунное затмение 5 июня 2020: избавимся от лишнего? Чего нельзя делать

Лунное затмение издавна окутано мистическим покровом.

Лунное затмение 5 июня 2020: избавимся от лишнего? Чего нельзя делать
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пришло время избавиться от всего лишнего и негативного

Рассказываем о влиянии затмения на человека и напомнит, что нежелательно делать в это время.
В ближайшую пятницу, 5 июня, произойдет полутеневое лунное затмение, которое начнется  в 20:45 по киевскому времени, а закончится в 00:04. Его максимальная фаза – в 22:24.

За этим затмением смогут наблюдать жители Европы, Африки, Азии, Австралии и Южной Америки.

Влияние лунного затмения 5 июня

Лунное затмение пройдет под воздействием энергий Марса и Венеры, то есть люди ощутят влияние затмения во всех сферах – романтических, дружеских и рабочих.

Уверенные в своем союзе пары "бурю" могут вообще не заметить. А вот тех, у кого в отношениях уже трещина, может "штормить".

Астрологи предупреждают, что в этот период далеко не всем удастся сохранить стабильное состояние.

 
Если вы не нашли еще пару, то пока повремените с поисками, иначе знакомство и союз в этот период могут вылиться в тяжелые отношения, которые приведут к краху.

Не исключено, что "на горизонте" может появиться кто-то из бывших партнеров. Не стоит обольщаться, ничем хорошим дубль два не закончится.

Но не надо забывать, что тут "замешана" и Венера – покровительница любви. Так что, именно вам может повезти встретить человека всей вашей жизни. Тут доверьтесь своей интуиции.

Что не рекомендуется делать в период лунного затмения 5 июня 2020

В этот день постарайтесь избегать трудных и важных рабочих вопросов. Не стоит назначать деловые встречи, переговоры, собеседования.
Нежелательно регистрировать отношения в этот день.
Отказывайте тем, кто просит у вас с долг и сами не ввязывайтесь в финансовые дела, даже если они вам кажутся весьма выгодными.
Какие-либо хирургические операции, если есть возможность, отложите на другой день.

Ритуал на лунное затмение 5 июня 2020

Пришло время освободиться от прошлых ошибок и негативной энергии. Для этого на бумаге напишите все то, от чего бы вы хотели избавиться. Это касается не только каких-то вещей, но и ваших мыслей, отношений и т.п.

После сожгите листок в пламени свечи, а пепел развейте. Желательно при этом думать позитивно, мечтать и строить планы.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XX. ВОЛОДЯ....
Павел Севярынец
БЕЛАРУСЬ, 7 ЧЭРВЕНЯ, 12.00!
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі
Игорь Драко
"Стоп, таракан!" Сегодня этого достаточно


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru