На Октябрьской площади открывается небольшой автокинотеатр

Оксана Никитина, начальник отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики. Изначально планировалось, что первые сеансы пройдут 30 мая в 21.00 и 31 мая в 20.00, однако открытие перенеслось из-за плохих погодных условий на выходных. В центре Минска на Октябрьской площади откроется небольшой автокинотеатр на 22 места. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказала , начальник отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики. Изначально планировалось, что первые сеансы пройдут 30 мая в 21.00 и 31 мая в 20.00,





Фото: предоставлено Дворцом Республики





Проектом занимается Дворец Республики, работа над ним началась два месяца назад. Но идея появилась раньше — еще в прошлом году. Тогда из-за ll Европейских игр территория нынешнего автокинотеатра была занята под палатки и оборудование. В этом году идею все-таки воплотили в жизнь и уверены, что такая услуга будет актуальна. Причем не только летом, ведь находиться в автомобиле комфортно при любой погоде.





Стоимость билета — 20 рублей, вне зависимости от количества мест в автомобиле и количества гостей. Показывать кино будут на LED-экране размером 5,5×3 метра. Звук будет транслироваться на определенной частоте в автомобильном радио в FM-диапазоне. Работать планируют по выходным, потом, возможно, показы будут и в пятницу и другие дни.





— Если для жителей города это будет актуально, мы можем работать и каждый день, устраивать показы для детей. На первые и следующие выходные фильмы уже определены, позже будем устраивать опросы в соцсетях и учитывать пожелания гостей, — говорит Оксана Никитина.





Что касается конкуренции — а в Минске запланировано открытие как минимум еще одного автокинотеатра, — собеседница задает встречный вопрос: «А сколько в Минске в принципе кинозалов, стационарных?»





— Конкуренция большая, но мне кажется, каждый зритель выбирает по удобству, комфорту, расположению относительно своего дома. В Минске зрителей достаточно, не знаю, сколько автокинотеатров должно быть, чтобы покрыть всех. Может, 30 или 50. Тогда, наверное, можно думать о конкуренции, а не сейчас, когда речь о двух-трех проектах. Тем более у каждого автокинотеатра будет свой стиль, формат. Предполагаю, кто-то будет крутить топовые картины, кто-то ретро, артхаус. Свой зритель найдется у каждого.





Гостям также предложат перекус: попкорн, картофель фри, хворост, снеки, чипсы, напитки — то, что пользуется спросом в обычных кинотеатрах. Билеты можно купить онлайн, в кассах Дворца Республики или прямо на въезде в автокинотеатр у шлагбаума со стороны Интернациональной.





В планах у госучреждения открыть еще один автокинотеатр с гораздо большим количеством мест, но уже не на Октябрьской площади.





Планировалось, что первые сеансы на площадке у Дворца Республики пройдут уже в эти выходные. 30 мая в 21.00 должны были показать фильм «Время первых». 31 мая в 20.00 другую ленту, которая не была названа. Однако открытие автокинотеатра перенесли — из-за погоды на выходных. Синоптики прогнозируют сильный и дождь и порывистый ветер, это может затруднить работу по части трансляции звука в радио автомобиля в FM-диапазоне, могут возникнуть помехи.





К слову, не состоялось открытие в запланированный день и частного автокинотеатра на проспекте Победителей, 20/2. Создатели проекта не учли одну важную деталь: они официально не получили разрешение на использование частоты в FM-диапазоне, благодаря которой планировали транслировать звуковую дорожку фильма в авто. Дворец Республики уверяет, что все необходимые документы для функционирования своего автокинотеатра они получили, в том числе разрешение на трансляцию звука через радиочастоту.







