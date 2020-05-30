Причуда, каприз природы? Или за этим стоит какое-то научное объяснение?





Нас восхищают рассказы о межвидовой дружбе, и чем необычней, тем лучше, пишет Русская служба Би-би-си. Но в чем причина того, что некоторые животные сближаются (а порой даже пытаются заигрывать) с особями других видов, которые, кажется, совершенно им не подходят в друзья, а то и крайне опасны?

Родительские обязанности

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Иногда это родительский инстинкт, который трудно преодолеть. В заповеднике двухлетняя шимпанзе Анджана взяла на себя заботу за двумя белыми тигрятами, Митрой и Шивой, после того, как те оказались разлучены с матерью.





Иногда это малышки-сироты, которых (как сказали бы мы в отношении людей) сблизила общая беда: например, выдренок Брук и барсучонок Бамбл Би в Сомерсетском заповеднике или скунс Пинат и львенок Аннабелль в штате Монтана…





Такое пластичное поведение гарантирует, что детеныш любого животного может найти заботливую мать даже среди хищников.





Инстинкт растить и защищать ребенка помогает преодолеть межвидовую разницу и подавляет инстинкт хищника.





Игры и совместный досуг

В заповеднике в штате Флорида жирафа Би поместили в один загон со страусом Вилмой. Предполагалось, что эти два существа будут сторониться друг друга, но на деле вышло совершенно иначе - они стали не разлей вода.





В зоопарке Сан-Диего лесной волк и два козла, живущие в соседних загонах, бегали наперегонки друг с другом вдоль забора, а потом вместе отдыхали.





Социальные животные могут преодолевать инстинктивный страх перед особями иного вида, если плюсы от совместной активности, от общения перевешивают опасность неизвестного.

Защита и забота

На ферме в Массачусетсе Лулу стала свиньей-поводырем для слепой коровы Бэби. Она водила Бэби туда, где еда, и заботилась, чтобы та ни на что не наткнулась по пути.





На другой ферме, тоже в США, подружились гусь и шетландский пони. Когда пони заболел, их дружба только окрепла: гусь хлопал крыльями, гоготал и нападал на любого человека, который пытался оказать медицинскую помощь его другу.





А уж историй про то, как киты и дельфины вызволяют из беды самых разных живых существ, включая человека, - множество.





До конца не понятно, почему животные приходят на помощь другим: в некоторых случаях это ошибочная идентификация - когда другую особь принимают за особь своего вида.





Но в случае с гусем и пони вряд ли речь идет об ошибке.





И хотя довольно опасно переносить на животных человеческие эмоции, в ряде случаев явно работает эмпатия.

Сотрудничество и взаимопомощь

За страусами и зебрами наблюдали вместе, поскольку и те, и другие - добыча для хищников, охотящихся в стае.





У страусов плохое зрение, а зебры видят хорошо. С другой стороны, зебры плохо различают запахи, в то время как у страусов обонятельная функция довольно развита. Когда зебры и страусы вместе, они дополняют друг друга в деле защиты от хищников.





Медоеды (или лысые барсуки), довольно свирепые животные, не брезгующие почти никакой добычей, с удовольствием принимают помощь медоуказчиков (птичек отряда дятлообразных), указывающих им дорогу к ульям. (Кооперация работает в обе стороны: мед - медоеду, воск из разграбленного улья - медоуказчику. - Ред.)





Возможно, эта дружба не выглядит столь же умилительно, как у кота с птенцами, но подобные проявления находчивости можно встретить повсюду в животном мире.





Опыт показывает, что принимая сторону врага, сотрудничая с ним, можно добиться многого и взаимно выгодного.

Случаи, которые озадачивают

Коты и птички - как правило, не самые лучшие друзья (домашних котов на свободном выгуле последнее время часто обвиняют в истреблении большого количества птиц - Ред.).





Деревня, в которой коты оказались вне закона

Однако на ферме в Саффолке (Великобритания) кошка Сноуи усыновила цыпленка, который чудом выжил после нападения лисы.





Сноуи вылизывала его и заботилась о нем, и сейчас они - лучшие друзья.





В России, в Приморском сафари-парке тигр Амур подружился с козлом Тимуром, которого хищнику прислали в качестве еды (тигров в сафари-парке два раза в неделю кормят живой добычей, чтобы хищники не утратили инстинкты).





Всех предыдущих козлов Амур съедал без сомнений, но для Тимура почему-то сделал исключение. Они начали гулять вместе и даже играть.





Согласно одному из предположений, в тот день, когда козел был доставлен тигру на обед, Амур больше чувствовал одиночество, чем голод. Согласно другому, козла спасла его храбрость, когда он с самого начала дал отпор Амуру.





А может, просто это было стечение обстоятельств, и везучий Тимур оказался в нужном месте в нужное время, когда, неизвестно почему, один природный импульс у хищникам переборол другой… (Тимур умер в конце 2019 года - нет, не от лапы своего друга, а потому что болел. Так, по крайней мере, утверждали работники сафари-парка - Ред.)







