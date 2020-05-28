Топ-7 ЗОЖ-советов от Ларисы Грибалёвой





По словам Ларисы, она никогда не любила бегать по утрам, но смотря на фото в соцсетях и рекламу похудения, погрузилась в воспоминания.





«Еще в студенчестве, живя в общежитии, договаривались с девочками вставать в 6:00 и до лекций заниматься спортом. Ставили будильники все! Кто не проспал, должен был будить остальных. Хватило нас дня на три», -поделилась артистка.





Листая ленту Instagram, она заметила, что одна из ее подруг похудела на 5 кг, другая — отказалась от мяса, а сама Лариса же не понимает, как стать стройняжкой, когда «24/7 я стою на кухне и готовлю, готовлю для всей семьи?». Однако певица нашла выход из ситуации и решила поделиться своими советами с подписчиками.





Во-первых, артистка никому не советует садиться на диету без рекомендаций и наблюдений врача.





Во-вторых, следует есть то, что любишь. Главное — в меру.





В-третьих, нужно пить много воды, а с горячительными напитками соблюдать правило одного бокала.





Четвертый пункт правил ЗОЖа от Грибалевой звучит так: «Поздно лег- объелся. Пораньше лег- пораньше встал. А сколько всего можно сделать за день!»





Также певица советует, чтобы постоянно не переедать, взять тарелку поменьше.





А лучшим фитнесом, по мнению Грибалевой, является уход за домом, тремя детьми, мужем и собакой.





И последний пункт: быть здоровым не только телом, но и «головой и сердцем».