Скучно не будет. Metallica запустила серию онлайн-концертов
Американская метал-группа Metallica на время пандемии нового коронавируса запустила в интернете серию бесплатных онлайн-концертов.
Об этом решении музыканты культовой группы объявили на своей странице в Faсеbook.
"Хотите отдохнуть от Netflix? Представляем нашу новую серию концертов: #MetallicaMondays", – говорится в сообщении.
Транслироваться выступления группы будут в Facebook и канале группы в YouTube.
Концерты будут начинаться каждый понедельник в 03:00 (по минскому времени). На своей странице группа уже выложила выступление в ирландском замке Слейн, состоявшееся в июне прошлого года.
Группа 23 марта объявила, что из-за эпидемии коронавируса нового типа временно отменяет концерты не только в Штатах, но и в Австралии и Новой Зеландии. Когда они состоятся, группа пообещала проинформировать позже.
Источник: sputnik.by
16:49 25/03/2020
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