Скучно не будет. Metallica запустила серию онлайн-концертов

Об этом решении музыканты культовой группы объявили на своей странице в Faсеbook.





"Хотите отдохнуть от Netflix? Представляем нашу новую серию концертов: #MetallicaMondays", – говорится в сообщении.





Транслироваться выступления группы будут в Facebook и канале группы в YouTube.





Концерты будут начинаться каждый понедельник в 03:00 (по минскому времени). На своей странице группа уже выложила выступление в ирландском замке Слейн, состоявшееся в июне прошлого года.









Группа 23 марта объявила, что из-за эпидемии коронавируса нового типа временно отменяет концерты не только в Штатах, но и в Австралии и Новой Зеландии. Когда они состоятся, группа пообещала проинформировать позже.







