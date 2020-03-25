День Воли дома: концерт Вольского, телепередачи и онлайн-шоппинг

Телеграф собрал самые главные возможности, как отпраздновать очередную годовщину БНР, не выходя из дома.





Годны Дзень Волі





25 марта команда БНР100 приглашает отметить в формате онлайн-праздник « Годны Дзень Воли » с участием известных белорусских деятелей культуры, общественных активистов и музыкальных групп.





Онлайн-трансляция начнется в 18:00 на сайте Hodna.by и во всех социальных сетях команды БНР100.





Как заявляется, в ней примут участие известные деятели культуры, общественные активисты и музыкальные группы – кто именно, не сообщается.





Покрыть затраты на организацию праздника можно через сервис Molamola.by





Лявон Вольский онлайн





Лявон Вольский. Кроме того, 25 марта в 20:00 большой концерт онлайн на своем канале даст легенда белорусской музыки





«Споем лучшие песни, поздравим друг друга, поговорим с вами», — предлагает музыкант.





Отдельную праздничную программу предлагает и телеканал «Белсат»:





15:40 «Даты правды»: публикации Белорусской Народной Республики.





15:55 «Intermarium»: Белорусская Народная Республика: друзья и враги.





17:50 «Загадки белорусской истории»: Год 1918. Белорусская Народная Республика состоялась.





19:30 Праздничный выпуск «Студии Белсат».





21:35 Концерт со Дня Воли-2019 в Гродно.





Смотреть это все можно через спутник «Астра 4A» (прежнее название «Sirius 4») или онлайн.





Каждый сам может отметить День Воли





Также команда БНР100 разработала план децентрализации Дня Воли, который состоит из четырех простых шагов, которые помогут каждому белорусу самостоятельно отметить 102-ю годовщину провозглашения независимости БНР.





В частности, предлагается:





разместить национальные символы Беларуси на своем балконе, в авто, окне квартире или дворе дома,





поздравить с Днем Воли друзей, родных и знакомых в соцсетях, на работе или в учебном заведении,





вечером 25 марта в 21:00 запустить праздничный фейерверк,





организовать самостоятельное ознаменование Дня Воли в семейной или дружеской компании.