Самые смешные анекдоты про коронавирус

Срочная новость: Zеwа купила Applе, Facebook и Microsoft.





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— Слыхал, из-за коронавируса отменили все концерты Ольги Бузовой!





— Как говорится, не было бы счастья…

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Люди, которые упаковками скупают туалетную бумагу, — отчаянные оптимисты. Они почему-то уверены, что у них будет еда.

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Всего за $1000 наша фирма приедет к вам на работу в костюмах химзащиты, показательно выведет вас из офиса и увезет с включенной мигалкой на 14 дней в уютный лесной домик с большим количеством алкоголя и еды. Искать вас полмесяца точно никто не будет.

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Медики еще достоверно не определили, передается коронавирус через деньги или нет. Но наш директор решил, что излишняя осторожность никогда не повредит, поэтому не стал выплачивать нам зарплату.

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Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 зерен, а в другом — 2804?

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Люди, не надо паники! Не отравляйте себе последние дни жизни!

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— Бэрримор, что это за вой на болотах?

— Население скупает туалетную бумагу, сэр.

— Но зачем?

— Гречка оказалась не очень, сэр.

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Чётта я очкую — мой собакен перестал подавать лапу и не подходит ближе метра!









Если бы ситуацию в стране исследовал аналитик по данным о розничных продажах, он бы пришел к выводу, что симптомами заражения коронавирусом являются непреодолимое желание есть гречку и сильный понос.

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Пандемия? Не уверен.

Из знакомых заболел только Том Хэнкс.

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Ерунда весь этот вирус-кризис! Меня, например, отправили с работы на карантин. Причем разово выплатили две повышенные зарплаты и подарили новый планшет для удаленной работы. Естественно, с оплаченным безлимитом. Врач регулярно звонит-приходит-проверяет. Даже еду доставляют три раза в день. Из ресторана! Короче говоря, поначалу все было очень даже норм. А потом я проснулся…

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Раньше говорили: «Война все спишет!»

А теперь говорят: «Коронавирус все спишет!»

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Зять теще: «Вот вы, мама, вечно на меня ворчите, а я все равно вас ценю и уважаю! Вот, путевку вам купил, в Милан!»

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Открыл соцсети, удивился: откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были.

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В супермаркете мужик подкатывает здоровенную тележку, доверху забитую покупками, долго и нудно все это выкладывает. Кассирша, пробивая, заметила, что среди этого всего нет туалетной бумаги и решила подшутить.

– А туалетную бумажку не забыли? Мужик напрягся, потом выдал:

– Ба, так у меня же чек 54 метра!

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Когда ты смеешься над всеми этими шутками про коронавирус, но смех превращается в кашель.