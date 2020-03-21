От Эрмитажа до Тадж-Махала. Туры по музеям мира прямо из дома

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Коснулись ограничения и музеев: они также либо закрывают свои двери для посетителей, либо значительно ограничивают их количество. Но в условиях, когда вводятся карантинные мероприятия, а граждан предупреждают об опасности посещения публичных мест, такой паллиатив обычно не срабатывает.





Из-за этих мер многие не смогли посмотреть, например, выставку работ Сальвадора Дали в московском «Манеже», которая закрылась до срока. Но с развитием современных технологий при наличии доступа в интернет даже в нынешней ситуации шедевры мировой живописи и скульптуры можно увидеть — пусть не в подготовленной кураторами экспозиции, но в лучших музеях мира. При этом совершенно бесплатно, а иногда — и в рамках проекта, придуманного специально для тех, кто не может прийти в сам музей.

Третьяковская галерея

Третьяковская галерея закрыта для посетителей до 10 апреля, и этот срок может увеличиться. Но о поклонниках своей коллекции там не забыли: на YouTube-канале галереи запущен проект «Третьяковка дома». Ежедневно на этом канале будет транслироваться одна из работ постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке Москвы. Так, 18 марта была представлена картина Александра Иванова «Явление Христа народу», 19 марта — «Березовая роща» Архипа Куинджи. Какие работы будут показаны дальше, определят пользователи в социальных сетях Третьяковки. На этом же канале можно посмотреть различные документальные фильмы о художниках и их картинах.

Эрмитаж

Расположенный в Петербурге Государственный Эрмитаж тоже закрылся для посетителей, но собирается продолжить работу «по сохранению и изучению мирового культурного наследия». Кроме того, музей подготовит программу онлайн-трансляций по залам и выставкам, чтобы обеспечить доступность музейных коллекций.

Впрочем, у Эрмитажа уже есть масштабное присутствие в Сети. Так, например, существует виртуальный тур по всему комплексу музея: можно прогуляться по зданиям и посмотреть обстановку и выставленные экспонаты с их подробным описанием. Кроме того, недавно вышел фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone». Это пятичасовое путешествие по музею, которое доступно в группе Эрмитажа в соцсети «ВКонтакте».

ГМИИ имени Пушкина

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина тоже есть виртуальный тур по всем залам и зданиям. Посетители сайта могут зайти в Главное здание, Галерею стран Европы и Америки XIX-XX веков, Отдел личных коллекций, а также посетить отдельные выставки, среди которых, например, выставка 2018 года «Эпоха Рембранта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции».

«Гараж»

Музей «Гараж» одним из первых закрылся на карантин, но взамен представил достаточно обширную онлайн-программу, в которой есть туры по выставкам, перформансы, лекции и другие видео (они доступны на канале музея на YouTube). В будущем возможны расширения форматов: «Гараж» пригласил к сотрудничеству художников, которые смогут делать различные спецпроекты, подходящие для режима самоизоляции.









За последние 10 лет количество посетителей музея увеличилось в 2,5 раза и сегодня составляет 2,5 млн человек в год.

Русский музей

У музея есть давний проект — портал «Виртуальный Русский музей», на котором можно получить доступ к картинам из коллекции или прогуляться по залам музея. На этом же сайте имеются онлайн-лекции, туры по различным выставкам, которые проходили в музее. Отметим, что этот проект Русский музей реализует с начала нулевых.

Московские музеи

На сайтах многих музеев Москвы имеются разделы, которые позволяют увидеть выставки или послушать лекции дома. Так, в библиотеке имени Некрасова существует «Электронекрасовка» с лекциями, подкастами и оцифрованными редкими изданиями. Музей Маяковского разместил у себя на сайте несколько виртуальных выставок — например, выставку «Маяковский. Восхождение» с виртуальным туром по дому поэта. Мультимедийные проекты есть в музее-панораме «Бородинская битва», в музее космонавтики, в Доме-музее Марины Цветаевой. На сайтах московских музеев можно совершить онлайн-экскурсии по музею-заповеднику «Коломенское», комплексу «История танка Т-34», Дарвиновскому музею, музею Михаила Булгакова и другим выставочным залам.

Зарубежные музеи

Знаменитые музеи во многих странах мира, посетить которые стремятся все туристы, тоже давно выложили свои коллекции онлайн. Так поступили, например, Британский музей в Лондоне, Музеи Ватикана и Сикстинская капелла, парижский Лувр, Метрополитен-музей в Нью-Йорке. На сайтах этих институций возможны виртуальные экскурсии, правда, все они на английском языке.

Google Arts&Culture

Давний проект компании Google по переводу в цифровой формат мирового художественного наследия может стать необычайно полезным в условиях закрытых границ. Он был запущен еще в 2011 году и сегодня включает в себя более 1200 музейных коллекций со всего мира, среди которых, кстати, и российские ГМИИ, Эрмитаж и Третьяковка. Но не только: в этом проекте собраны также и различные достопримечательности многих стран, от садов Версаля до Тадж-Махала.



