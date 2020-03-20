Ролик набрал миллион просмотров, правда не за такой короткий срок, как утверждает Вячеслав.





Недавно на своем YouTube канале, юморист опубликовал новый видеоролик, снятый на песню «На дискотеке в школе». За три недели клип набрал миллион просмотров. Вдохновленный успехом творческого проекта, Вячеслав решил похвастаться перед поклонниками и немного преувеличил время, за которое клип посмотрело миллион пользователей. Вячеслав Мясников «Всего за 15 секунд после выпуска мой клип набрал 1 млн просмотров!!!», - написали юморист и тут же принялся расхваливать свою работу. " Клип очень необычный, актеры там подобраны неправильно. Там выпуск 1996 года, а актеры 1923 года выпуска. Мы их кое-как нашли. Но нашли — и они согласились. А еще мы заявились на конкурс неправильно подобранных актеров в клипах, который проходил в пгт. Колюткино и взяли ГРАН-ПРИ!!!", - написал Мясников.





Напомним, 40-летний Вячеслав Мясников стал популярным благодаря участию в юмористическом шоу "Уральские пельмени", пишет uznayvse.ru Однако наибольшую известность артисту принесли музыкальные юмористические композиции и песни, исполненные с тиле &B и регги. На данный момент артист ведет YouTube канал и работает ведущим на телевидении.





На дискотеке в школе. Вячеслав Мясников



