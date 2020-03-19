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Обед по расписанию, или кухня на карантине

Шеф-повар c тремя звездами Michelin Массимо Боттура запустил кулинарное онлайн-шоу

Обед по расписанию, или кухня на карантине
Массимо Боттура поможет провести время карантина с пользой
Шеф-повар Osteria Francescana в Модене и Gucci Osteria во Флоренции и Беверли Хиллз запустил бесплатные ежедневные кулинарные мастер-классы Кухня на карантине.

Знаменитый итальянский звездный шеф-повар, чей ресторан Osteria Francescana, расположенный в итальянском городе Модена, стабильно занимает первые строчки в рейтинге лучших ресторанов мира, который выпускает San Pelligrino, запустил ежедневные онлайн мастер-классы Кухня на карантине.

Каждый вечер, в 20−00 по центрально-европейскому в IGTV на своем Instagram-аккаунте Массимо Боттура будет готовить полноценный ужин, используя продукты, которые найдет в холодильнике. Во время первого включения в субботу, 14 марта, он приготовил карри, салат, и тортеллини с кремом из пармезана, сообщает Hollywood Reporter.


«Это не совсем кулинарное шоу», — объяснил Боттура, — «Мы просто хотим быть частью мира».
 «Берегите себя, мойте руки, всегда мойте руки», — добавил Массимо Боттура. После шоу он с удовольствием отвечает на вопросы своих подписчиков. Эфир идет на английском языке.

Напомним, по состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано 187 тыс. человек, заболевших коронавирусом в 150 странах и территориях, при этом более 80 тыс. человек во всем мире уже выздоровели.
nv.ua
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