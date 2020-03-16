Вольский пообещал на День Воли большой концерт на своем YouTube-канале
Лявон Вольский пообещал на День Воли большой электрический концерт онлайн, на своем канале в YouTube.
"Споем лучшие песни, поздравим друг друга, поговорим с вами — всемирная сеть это позволяет", — пишет музыкант в Facebook.
Вольский хотел устроить на годовщину провозглашения государственной независимости Беларуси "полноценный электрический концерт с бесплатным входом", но из-за ситуации с коронавирусом решил от этой идеи отказаться.
Тем не менее "годовщину БНР отложить невозможно", и он нашел выход.
"И подарим тот самый сюрприз, который готовился, — пишет Лявон Вольский. — Ко всему прочему, у такого формата есть свои бесценные плюсы — посетить концерт можно будет из любой точки мира".
Концерт начнется 25 марта в 20 часов.
Ранее Вольский отменил свой акустический концерт на День святого Патрика, который должен был пройти 17 марта в одном из минских баров.
Источник: euroradio.fm
14:32 16/03/2020
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