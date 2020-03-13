Белорусская группа Intelligency лидирует в хит-парадах Shazam

Так, белорусская группа Intelligency с треком August, в белорусском рейтинге Shazam занимает лидирующую первую строчку. Также в числе первых песня разместилась в российском и украинском рейтингах.





Если посмотреть на мировой рейтинг из 200 самых популярных композиций, то трек August разместился на 24-й строчке, что можно назвать очень хорошим результатом.





Основателями группы являются Всеволод Довбня и Юрий Тарасевич. Группа была создана около пяти лет назад, и поначалу ребята позиционировали себя как уличные музыканты.





Теперь группа достаточна известна и узнаваема, причем, что примечательно, ребята всего добились сами, без посторонней помощи.





В музыке группы Intelligency совмещены необычным образом как электронная, так и живая музыка. Музыканты играют в таких стилях как techno, idm, deep house, blues.