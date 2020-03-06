А вы знаете, как выбрать цветы?

"Раскрытые цветы - это красиво, но недолговечно. Поэтому отдайте предпочтение полураспустившимся цветам с бутонами. Оптимальный вариант - раскрытые вперемешку с бутонами", - советуют эксперты.





Согласно их рекомендациям, очень важно, чтобы у уже распустившихся цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми - такие уже не распустятся. Не сумеют распуститься и бутоны, которые расположены у головок уже распустившихся цветов - им для этого не хватит питания, предупреждают эксперты. При выборе цветов Роскачество советует проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет - это скорее всего уже распустившийся цветок, у которого просто оборвали увядшие лепестки.





Бутон свежего цветка - гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Как отметили в Роскачестве, он не должен быть стянут резинкой (касается тюльпанов) или закреплен у основания липкой лентой (касается гербер). Бутон розы должен быть твердым у основания. Еще у розы должна быть "рубашка" - защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные, которые флорист чаще всего удаляет в присутствии клиента, при сборке букета.





Для того, чтобы проверить букет на свежесть, эксперты советуют слегка аккуратно отогнуть лепесток в сторону - он должен сразу вернуться в исходное положение. Также можно слегка сжать бутон снизу: свежий будет слегка поскрипывать. Стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго.





Эксперты также рекомендуют обратить внимание на срез цветов в букете: он должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Если срез стебля почернел или пожелтел - значит, цветок срезали давно и долго держали без воды, а если нижние листья подгнили - значит, он уже много времени провел в воде. В Роскачестве также советуют взять цветок за кончик стебля и проверить, чтобы он не наклонился. Также можно взмахнуть им слегка, чтобы проверить, целый ли стебель.





Что делать с цветами дальше





Специалисты советуют обратить внимание на наличие иголок и булавок в букете, потому что иногда ими могут маскировать поломанные стебли. "Еще один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам", - говорится в сообщении Роскачества. Также стоит опасаться белого налета на листьях, причем не только потому, что это не очень красиво, но еще и потому, что может быть опасно для комнатных растений. Наконец, при по пке букета из полевых цветов эксперты советуют внимательно осмотреть его на предмет наличия насекомых.





Перепады температур губительны для цветов, поэтому если они только что побывали на морозе, лучше дать им привыкнуть там, где прохладно - в подъезде или коридоре. При обработке цветов эксперты советуют первым делом обновить их срез ножницами или секатором на 2-3 см, держа при этом стебли под струей воды. "Мягкие стебли обрезайте под углом, твёрдые - расщепляйте снизу ножом. Нижние листья удалите, чтобы не гнили в воде", - советуют специалисты.





После обработки цветы стоит сразу поставить в воду. Только лучше не соединять в одной вазе два букета и не смешивать цветы от разных. Согласно рекомендациям Роскачества, розы и лилии нужно ставить в прохладную воду, предварительно оборвав у лилий тычинки, пока они не покрылись пыльцой. Тюльпаны предпочитают холодную воду, в которую можно даже добавить лед, герберам нужна теплая вода, а сирень и хризантемы лучше ставить в горячую воду.





При этом в вазу можно добавить специальный порошок для продления свежести. В качестве подкормки для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем также подойдут две ложки сахара. Розы также могут "съесть" растолченную таблетку аспирина. Роскачество советует спустя три дня повторить эту операцию: промыть и подрезать стебли, сполоснуть вазу, обновить воду.





Размещать вазу с букетом лучше всего в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.