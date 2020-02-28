Посмотрите на этот клип - ради него продюсер продал квартиру!

Клип снят под руководством Максима Литвинова ― известного украинского режиссёра, постановщика украинских музыкальных шоу "Украина мае талант" и "Х-фактор". Литвинов ставил номер на "Евровидении" победительнице 2016 года Джамале.





Одна из солисток Chakras, Светлана Кауфман, сейчас ждёт ребёнка.





"В последнее время все так часто говорят о том, что нам нужно бороться против чего-то, мир разделился на да и нет, на чёрное и белое, на за и против. Мы же хотим объединить этой песней всех. Не бороться, не спорить, а быть все вместе. В песне нет конфликта. Это сплошная гармония. Это не драматичное произведение, а гармоничное соединение, такая утопия о невозможной гармонии человека с природой, это точно не про борьбу", - говорит режиссёр клипа.



Якутская шаманка

Примечательно, что в полуфинале национального отбора участвовали три солистки, однако в период подготовки номера к финалу к группе присоединилась известная этно-музыкант и мастер горлового пения из Якутии Олена Уутай.





В клипе, по словам создателей, она проявляет возможности своего голоса только на десятую долю от того, что ждёт нас в финале национального отбора. Это уже не музыка, не песня, это даже не вокал. Шаманка способна воспроизводить звуки природы, на которые, кажется, не способен человеческий организм.



Победа

Продюсер Алейников еще во время полуфинала объявил, что главная цель его участия в "Евровидении" выиграть не национальный отбор, а сам конкурс в Роттердаме. И назвал главную причину, почему Беларусь еще ни разу не побеждала в "Евровидении".





По его мнению, это отсутствие такой цели у белорусских представителей. До этого максимальная задача, которую ставила Беларусь на Евровидении ― выйти в финал. Он же намерен победить.









Костюмы

Эффектные костюмы для клипа сшила украинская дизайнер Екатерина Олишевская. Она является стилистом проектов "Х-фактор" и "Украина мае талант", работала в проекте "Супермодель по-украински".





"Когда Максим Литвинов рассказал идею клипа, у меня возникли три задачи, которые нужно соединить в один образ. Платья должны были быть с отсылкой к стихиям (земля, воздух, вода, огонь), выглядеть современно и сценически, при этом быть подчёркнуто простыми, рукотворными. Девочки работали в них под водой, у огня, лежали и танцевали.





Платья должны быть удобными, чтобы артист не отвлекался, когда работает. Элементы декора платьев, украшений, головной убор были сшиты вручную. Все ткани 100% натуральные. Это во многом усложняет работу, зато эти платья не будут подвержены действию статического электричества, которого очень много на сцене, а будут парить", – рассказала Олишевская.





Была еще одна причина, по которой платья должны были быть сшиты из натуральных тканей – пожарная безопасность. Ольга Григорьева работала в кадре с огнем и должна была следить за тем, чтобы платье не загорелось. К сожалению, костюм все-таки пострадал.





Непросто пришлось и другим вокалисткам. Юлию Яночкину снимали больше часа в холодной воде в слабо отапливаемой студии. От переохлаждения она начала задыхаться.





В клипе приняли участие "тотемные" животные и насекомые: рыбка, сова и бабочка. Такие съемки всегда усложняют и задерживают съемочный процесс. Бабочка не хотела летать, сова засыпала, а рыбка не плыла в нужном направлении.





В клипе нет случайных кадров, нет случайных нот, а вместо слов ― образы.







