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Войтюшкевич и Шаркунова сделали крутой кавер на хит из фильма "Звезда родилась"

Анна Шаркунова и Змитер Войтюшкевич сделали всем белорусам красивый подарок ко Дню родного языка. Неожиданный дуэт выпустил песню и клип "Шалі" — кавер на главный хит из фильма "Звезда родилась".

Войтюшкевич и Шаркунова сделали крутой кавер на хит из фильма "Звезда родилась"
Песню "Shallow" в оригинале исполняют Lady Gaga и Брэдли Купер. В 2019 году она, как часть саундтрека к фильму "Звезда родилась", выиграла две престижные кинопремии: "Золотой глобус" и "Оскар", сообщает "Еврорадио".

На белорусский язык слова песни перевел Никита Найдёнов. Так "Shallow" ("Мелководье") превратилась в "Весы". Поэт говорит, что белорусский текст песни был готов еще летом. Но первый вариант клипа исполнители забраковали, а на съёмки второго понадобилось время. Поэтому премьера состоялась только в этом году.
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