Песню "Shallow" в оригинале исполняют Lady Gaga и Брэдли Купер. В 2019 году она, как часть саундтрека к фильму "Звезда родилась", выиграла две престижные кинопремии: "Золотой глобус" и "Оскар", сообщает "Еврорадио"





На белорусский язык слова песни перевел Никита Найдёнов. Так "Shallow" ("Мелководье") превратилась в "Весы". Поэт говорит, что белорусский текст песни был готов еще летом. Но первый вариант клипа исполнители забраковали, а на съёмки второго понадобилось время. Поэтому премьера состоялась только в этом году.