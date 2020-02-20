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"Он пишет сердцем". В Минске открылась выставка Алеся Марочкина

Торжественное открытие художественной выставки Алеся Марочкина "Затмение" состоялось в Минске на площадке "Территория прав" в среду, 19 февраля.

"Он пишет сердцем". В Минске открылась выставка Алеся Марочкина
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Торжество началось с выступления певца Константина Геращенко, который исполнил несколько собственных песен на слова художника и поэта Алеся Марочкина. Но это был не единственный сюрприз, который организаторы мероприятия подготовили для первых посетителей, пишет spring96.org

Открывая выставку правозащитник и литератор Алесь Беляцкий сообщил, что вскоре художнику исполнится 80 лет, рассказал присутствующим, как возникла идея организовать эту выставку.

"Таких художников у нас очень мало. Здесь в одном лице совпадают и художественный талант, и гражданская позиция, и любовь к Родине. А еще можно добавить его демократическое мировоззрение и уважение к правам человека", - отметил Беляцкий.

Правозащитник вспомнил, какое впечатление некогда произвела на него картина "Смаленне вепрука", которую молодой художник нарисовал как раз к столетию Ленина, рассказал о "Богоматери жертв Чернобыля", из-за которой сотрудники милиции в 1996 году, при разгоне митинга сильно избили художника, едва не сделав его калекой.


Алесь Марочкин объяснил присутствующим, почему решил назвать выставку "Затмение":

- Перед вами - дитя военных лет, родился я в 1940 году, пережил и Третий Рейх, и партизанщину, и завершение коллективизации. А теперь мы оказались в том же времени, от которого стремились освободиться, в том же извечном затмении.

"Не расслабляйся, чувствуй топор над головой"

На мероприятии выступили давние друзья Марочкина - художник и бывший руководитель "Погони" Геннадий Дроздов, академик, активист Белорусского народного фронта и один из организаторов и заявителей многотысячных митингов начале 1990-х Мечислав Бурак, один из руководителей КХП БНФ Алесь Чехольский.

Они поздравляли художника с открытием выставки в таком прекрасном месте, с близким юбилеем, желали творческого вдохновения.

"У художника есть свой цвет - и это цвет Марочкина, по которому можно было узнать его художественные работы, - отметила в своем выступлении ученая и общественная деятельница Татьяна Протько. - Он пишет сердцем, и важно чтобы оно выдержало".

А гостей выставки ждали новые сюрпризы. Так, Алесь Марочкин сообщил, что в зале находится один из персонажей его картины, активный защитник Куропат Илларион Трусов, которому исполнилось как раз в дент открытия выставки 16 лет. Художник поздравил юношу и вручил ему свою работу.

Кстати, во время празднования неожиданно выяснилось, что в зале находится еще один юбиляр, активный защитник Куропат и независимости отец Викентий, которому также в этот день испольнилось 60 лет.

Завершило мероприятие выступление барда Дмитрия Марчука, после которого присутствующие могли пообщаться с художником, поделиться впечатлениями, сфотографироваться с Мастером на память.


А о чем собственно выставка?

Новые работы художника посвящены общественно-значимым событиям последних лет и отражают социально-политическую ситуацию в Беларуси через собственный взгляд творца на культуру и дух белорусского народа.

Чтобы узнать более подробно - стоит посетить выставку самим, потому что, как говорят "лучше один раз увидеть, чем сто - услышать".

Выставка Алеся Марочкина "Затмение" будет работать еще несколько недель. Чтобы ее посетить, нужно предварительно согласовать время по телефону +375 (44) 716-59-93.
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