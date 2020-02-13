Что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке

Главный лозунг модных шоу был прост: «Откровенность — наше все». Пиджаки на голое тело, просвечивающие платья, модели топлес и гости в нижнем белье — все это имело место на площадках Недели моды.





Некоторые кутюрье в своих коллекциях вернулись в 90-е годы, представляя образы с латексом, бахромой и цветными пластиковыми бусами. Другие эпатировали публику: манекенщики на шпильках, мушкетеры в корсетах, а в качестве головных уборов — новогодние елки, папахи и шапки-ушанки.





Гости же зачастую вдохновлялись трендами, заданными знаменитостями. Например, популярными нарядами с эффектом голого тела. Так, одна блогерша появилась в прозрачном леопардовом комбинезоне, другая выбрала блестящее черное платье — тоже прозрачное, а кто-то не упустил возможности посоревноваться в оригинальности и пришел в костюме Верки Сердючки.





Самые странные наряды прошедшей Недели моды — в галерее «Ленты.ру».



