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Что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке

Завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, где наряду с прославленными модельерами показали свои осенне-зимние коллекции молодые выпускники школ дизайна.

Что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
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 Главный лозунг модных шоу был прост: «Откровенность — наше все». Пиджаки на голое тело, просвечивающие платья, модели топлес и гости в нижнем белье — все это имело место на площадках Недели моды.

Некоторые кутюрье в своих коллекциях вернулись в 90-е годы, представляя образы с латексом, бахромой и цветными пластиковыми бусами. Другие эпатировали публику: манекенщики на шпильках, мушкетеры в корсетах, а в качестве головных уборов — новогодние елки, папахи и шапки-ушанки.

Гости же зачастую вдохновлялись трендами, заданными знаменитостями. Например, популярными нарядами с эффектом голого тела. Так, одна блогерша появилась в прозрачном леопардовом комбинезоне, другая выбрала блестящее черное платье — тоже прозрачное, а кто-то не упустил возможности посоревноваться в оригинальности и пришел в костюме Верки Сердючки.

Самые странные наряды прошедшей Недели моды — в галерее «Ленты.ру».
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