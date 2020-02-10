Фантастические миры Вильнюса. Литовская столица запускает международную рекламную кампанию
Для столицы Литвы запускают новую кампанию «Вильнюс: прекрасен, где бы он ни был», которая продолжает идею предыдущей кампании «Вильнюс — точка G Европы». Обе кампании обыгрывают тот факт, что мало кто в Европе знает, где находится Вильнюс.
Кампания инициирована официальным агентством по развитию города Go Vilnius и разработана совместно с рекламным агентством Bechtle & Milzarajs. Креативным директором агентства является рекламист из Перу Антонио Бечтле. Именно он в 2018 году в рамках проекта рекламной школы The Atomic Garden создал вместе со студентами концепцию «Вильнюс — точка G Европы».
В рамках кампании был снят видеоролик, в котором людей на улицах Берлина спрашивают, знают ли они, где находится Вильнюс. В этом шутливом ролике столица Литвы размещена повсюду, от Америки до Африки — везде, но только не там, где он на самом деле находится. Видео планируют распространять через онлайн-платформы на целевых рынках и в отдельных средствах массовой информации.
Помимо этого, переосмысленный и представленный в различных фантастических мирах Вильнюс будет изображен на биллбордах в Лондоне, Ливерпуле и Берлине.
Как часть кампании был разработан сайт, на котором посетителей просят угадать, где находится Вильнюс, чтобы получить шанс выиграть поездку в город. На сайте также объясняется, чем так прекрасна столица Литвы.
12:53 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.