Не без скандала. 13 фактов о предстоящей церемонии Оскар 2020

В воскресенье, 9 февраля, кинотеатр Долби в Лос-Анджелесе будет вновь принимать премию американской Киноакадемии, которая пройдет в 92-й раз. Победители церемонии станут известны в ночь на понедельник, 10 февраля, по украинскому времени.





Фаворитом церемонии является триллер Джокер Тодда Филлипса — 11 номинаций. У комедийной драмы Однажды… в Голливуде Квентина Тарантино и военной драмы 1917 Сэма Мендеса по 10 номинаций.





В этом году церемония, которая длится три с половиной часа, снова будет проходить без ведущих. Эта задачу разделят между собой более 30 звезд, которые будут вручать награды, и в их числе Натали Портман, Том Хэнкс, Киану Ривз, Джеймс Корден, Пенелопа Круз, Стив Мартин, Тимоти Шаламе, Сальма Хайек, Оливия Колман, Рами Малек и другие.

HB Style собрал 13 любопытных фактов о церемонии награждения Оскар 2020.





1. В оформлении сцены театра Долби использованы 40 тыс. кристаллов Swarovski





За дизайн сцены в этом году отвечает Джейсон Шервуд. Центром сцены станет вращающийся похожий на спираль элемент весом почти 500 кг, который будет подниматься перед каждым выступлением. В оформлении сцены использованы 40 тыс. кристаллов Swarovski.





Эскиз сцены для церемонии Оскар 2020 / Фото: @Jason Sherwood





2. Билли Айлиш станет единственной исполнительницей на сцене, которая не имеет отношения к Оскару 2020





Обладательница рекорда Грэмми 2020, как самая юная исполнительница, получившая четыре главные награды, удостоилась права выступить на сцене главной кинопремии мира. Ее выступление связывают с промокампанией 25-го фильма о Джемсе Бонде Не время умирать, для которого Билли Айлиш запишет саундтрек. Возможно, именно его премьера состоится на церемонии.





Также зрители увидят выступления номинантов на Оскар Элтона Джона, Синтии Эриво, Крисси Метц, Идины Мензел, Рэнди Ньюмена, а также Жанель Моне, и хотя у последней, как и у Билли Айлиш, нет номинации, она имеет отношение к фильму Гарриет, номинированному на Оскар.





3. На 92-й церемонии Оскар будут подавать исключительно вегетарианские и веганские блюда





Американская киноакадемия решила поддержать тренд на ответственное отношение к окружающей среде и последовала примеру Золотого глобуса, гостей церемонии которого угощали только вегетарианскими и веганскими блюдами. Говорят, идею подсказал Хоакин Феникс, номинант на Оскар в категории Лучшая мужская роль в фильме Джокер.





На Оскаре будут подавать исключительно веганские и вегетарианские блюда / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni





4. Фильм Джокер является лидером по количеству номинаций на Оскар, а Хоакин Феникс может получить награду за Лучшую мужскую роль





Герой комиксов Джокер снова претендует на главную кинопремию мира. В этом году психологический триллер Тодда Филлипса стал фаворитом церемонии. Он уже получил две награды Золотой глобус — Лучший актер в драматическом фильме и Лучшая оригинальная музыка и три награды BAFTA — Лучший актер, Лучшая оригинальная музыка и Лучший кастинг. Таким образом у Хоакина Феникса есть все шансы получить Оскар за Лучшую мужскую роль в 2020 году.





И это будет не первый Оскар за роль злодея из комиксов — в 2009 году Оскаром за роль Джокера в номинации Лучшая мужская роль второго плана был посмертно награжден Хит Леджер, сыгравший в фильме Темный рыцарь Кристофера Нолана.





Кадр из фильма Джокер / Фото: @Киномания





5. Номинация фильма Рокетмен в категории Лучшая песня за саундтрек (I'm gonna) love me again станет 11-ой номинацией на Оскар композитора и поэта-песенника Дианы Уоррен





У Дианы Уоррен — 11 номинаций на Оскар за Лучшую песню. Это наибольшее количество номинаций в этой категории среди женщин за всю историю Оскара, но они так ни разу и не конвертировались в награду. Возможно, в этом году?





В 2019 году ей так и не досталась награда за саундтрек для фильма РБГ. В числе работ Уоррен How Do I Live в исполнении LeAnn Rimes (Воздушная тюрьма, 1997), I Don’t Want to Miss a Thing в исполнении Aerosmith (Армагеддон, 1998), There You’ll Be в исполнении Faith Hill (Перл Харбор, 2001).





6. Оскар до сих пор не отвечает запросу общества на гендерное равенство, а в номинациях, не предполагающих пол, продолжают доминировать мужчины





Так, в номинации Лучший режиссер на заветную статуэтку претендуют исключительно режиссеры-мужчины — Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Пон Джун Хо. За 92 года с момента первого вручения премии было объявлено более 10 тыс номинаций и женщины были представлены лишь в 14%. А на награду Лучший режиссер с 1929 года номинировалось 449 человек, из них только пять женщин, посчитали Guardian.





Оскар до сих пор критикуют за несоблюдение гендерного равенства / Фото: @oscars.org





7. Впервые в истории церемонии Оскар оркестром будет управлять женщина





Ирландский дирижер Имер Нун станет первой женщиной-дирижером, которая будет управлять Оскаровским оркестром, в составе которого 42 музыканта. Предполагается, что оркестр исполнит музыкальные темы, номинированные на награду Лучшая оригинальная музыка.





8. В Сети снова стал популярен хештег #oscarsowhite (Оскар слишком белый)





Актриса Синтия Эриво стала единственной афроамериканкой, получившей номинацию в главных игровых категориях. Исключением также стала номинация Лучший режиссер для южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.





Синтия Эриво стала единственной афроамериканкой, номинированной в игровых категориях / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo





9. Если актриса Синтия Эриво получит Оскар, то сможет присоединиться к элитному клубу EGOT — обладателей наград Эмми, Грэмми, Оскар и Тони





Даже если Синтия Эриво (Гарриет) не получит Оскар в номинации Лучшая женская роль, так как у нее сильные соперницы — обладательница Золотого глобуса Рене Зеллвегер (Джуди), Скарлетт Йоханссон (Брачная история), Шарлиз Терон (Скандал) и Сирша Ронан (Маленькие женщины), у нее есть шанс получить Оскар за Лучший саундтрек — Stand Up (Гарриет), который она исполнит на сцене церемонии.





10. У режиссера Квентина Тарантино до сих пор нет ни одного Оскара в номинации Лучший режиссер





Конечно же, у Квентина Тарантино есть Оскары. Например, два Оскара за Лучший оригинальный сценарий — это Криминальное чтиво (фильм получил четыре Оскара) и Джанго освобожденный (фильм получил два Оскара). Сейчас его новая картина Однажды… в Голливуде номинирована на десять Оскаров и в их числе номинация Лучший режиссер.





У Квентина Тарантино до сих пор нет Оскара за Лучшую режиссуру / Фото: REUTERS/Henry Nicholls





11. Если фильм Паразиты победит в номинации Лучший фильм, то станет первым в истории Оскара фильмом на иностранном языке, получившим эту награду





Фильм Паразиты стал 12-м фильмом, снятым на иностранном (не английском) языке, номинированным в категории Лучший фильм за 92-летнюю историю Оскара. Ни один из этих фильмов так и не удостоился статуэтки. Всего южнокорейский фильм, получивший главную награду Каннского кинофестиваля 2019 года, претендует на шесть Оскаров.





Кадр из фильма Паразиты / Фото: @Артхаус Траффик





12. Спустя 29 лет Джо Пеши и Аль Пачино снова схлестнутся за Оскар в номинации Лучший актер второго плана





Легенды Голливуда Аль Пачино и Джо Пеши, которые сыграли в фильме Ирландец, конкурируют между собой в номинации Лучший актер второго плана. Интересно, что 29 лет назад они также боролись за Оскар в этой номинации — Джо Пеши за фильм Мартина Скорсезе Славные парни, а Аль Пачино за фильм Уоррена Битти Дик Трейси. Тогда награда досталась Джо Пеши.





13. Обладатель Оскара Сэм Мендес снова может получить премию в номинации Лучший режиссер





У фильма о первой мировой войне Сэма Мендеса десять номинаций на Оскар. Фильм уже стал триуфатором BAFTA, получив семь наград, в том числе Лучший фильм и Лучший британский фильм, Золотой глобус за Лучший драматический фильм, а также награду за Лучшие достижения в режиссуре полнометражного фильма премии Гильдии режиссеров Америки. Давно подмечено, что режиссер, который получает главную награду этой премии, получает Оскар.





У Сэма Мендеса уже есть Оскар в номинации Лучший режиссер за фильм Красота по-американски (2000).





Кадр из фильма 1917 / Фото: @imdb





Напомним, зал театра Долби вмещает 3400 человек. До сих пор существует традиция, когда специальные дежурные — 300 человек занимают место звезды, которой необходимо во время церемонии отлучиться в уборную или в бар. Все это придумано для того, чтобы в кадр не попали свободные места в зале.