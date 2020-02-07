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Кто на свете всех милее? Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Параметры 33-летнего актера на 92% близки к «идеалу»

Кто на свете всех милее? Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
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Английский актер Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения, пишет издание The Sun.

Согласно формуле из математики, параметры 33-летнего Паттинсона на 92% близки к «идеалу». Ранее первое место принадлежало актеру Джорджу Клуни, однако он потерял лидерство и был определен пятым в связи с возрастным изменением пропорций лица, пишет издание.
На втором месте оказался актер Генри Кавилл, его пропорции совершенны на 91,64%. Третье место досталось Брэдли Куперу с показателем в 91%. Четвертым издание назвало Брэда Питта (90,51%).

Показатели «идеальности» были определены с помощью новейших компьютерных технологий руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктором Джулианом Де Сильвой. Он использует эту математическую формулу в своей работе.


Принцип золотого сечения впервые появился в трудах древнегреческого математика Евклида, где он применяется для построения правильного прямоугольника. Позже эта формула применялась для «измерения красоты». Леонардо да Винчи применял это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.

Узнаваемость Паттинсону принесло участие в кинофраншизе «Сумерки», также он снялся в картинах «Король», «Космополис», «Помни меня», «Маяк». В 2021 году актера можно будет увидеть в фильме «Бэтмен».
kino.mail.ru
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