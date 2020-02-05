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Группа Rammstein лишилась своего фронтмена

Лидер Rammstein Тиль Линдеман отправляется в турне по Европе без своей группы. В начале марта концерт пройдет и в Беларуси.

Группа Rammstein лишилась своего фронтмена
Билеты на концерты Тиля Линдемана (Till Lindemann) со шведским коллегой, солистом группы Hypocrisy Петером Тэгтгреном (Peter Tägtgren), с которым они записали альбом, в Германии были раскуплены за считанные секунды. 

Проходить эти концерты будут не на стадионах, где обычно выступает группа Rammstein, фронтменом которой является Линдеман, а в концертных залах. Публике обещана более камерная обстановка и "доступность" артистов. 

Из Германии Линдеман и Тэгтгрен отправятся в Стокгольм, Хельсинки, Прагу, Вену, Цюрих, Париж, Лондон, а в марте доберутся до России, Беларуси и Украины. Концерт в Санкт-Петербурге состоится 2 марта, в Минске - 4 марта, в Киеве - 6-го, в Москве - 15-го. 


Творческий тандем без Rammstein


Сотрудничество Тиля Линдемана с лидером дэт-метал-группы Hypocrisy Петером Тэгтгреном началось в 2015 году, когда музыканты выпустили совместный студийный альбом "Skills in Pills". 

Линдеман пел на английском языке - музыканты хотели избежать сравнения с группой Rammstein, стремясь создать что-то новое. И это, по мнению критиков и фанатов, им вполне удалось: альбом очень быстро возглавил немецкий хит-парад. 

А в минувшем году был записан альбом "F&M", и теперь Тиль Линдеман уже поет на немецком языке.

Критики считают альбом "F&М" самой сбалансированной работой Линдемана как певца. Кроме страшных сказок о смерти, здесь есть тонкие тексты о любви и композиции на актуальные общественные темы с присущими певцу провокациями. 

Во время своего турне Тиль Линдеман наверняка не упустит возможность исполнить свою нашумевшую композицию "Knebel" - в своем привычном амплуа: видео с этой композицией в YouTube в нескольких местах подверглось цензуре. 


Как будет представлена песня на живых концертах во время турне, смогут увидеть и услышать те фанаты Линдемана, которые успели купить билеты на его концерты в дуэте с Тэгтгреном.
Источник: dw.com
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