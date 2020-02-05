Определена самая прослушиваемая певица в мире
Самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify была признана американская исполнительница Ариана Гранде. Об этом сообщает издание NME.
Гранде была признана первой певицей, три альбома которой («My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next») пользователи прослушали более 3,5 млрд раз.
Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».
08:22 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.