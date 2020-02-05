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Определена самая прослушиваемая певица в мире

Самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify была признана американская исполнительница Ариана Гранде. Об этом сообщает издание NME.

Определена самая прослушиваемая певица в мире
Гранде была признана первой певицей, три альбома которой («My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next») пользователи прослушали более 3,5 млрд раз.

Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».
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