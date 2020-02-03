Изначально работа была на голом энтузиазме, но руководство телеканала, узнав об идее, поддержало инициативу.





Жанр сериала определить непросто - будут в нем и элементы ситкома, и детектива, и даже мистики. Пилотный выпуск сняли еще в прошлом году и в ожидании теплого времени года решили спросить у зрителей : а вам вообще нужен белорусский сериал? Посетители сайта ont.by в основном идею поддержали





Однако по итогам опроса беларусы хотели исторический сериал с молодыми неизвестными актерами, а ОНТ предлагает то ли ситком, то ли детектив про дальнобоев с Гостюхиным.





Правда, одним из первых увидел пилотную серию известный польский режиссер Кшиштоф Занусси, лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев». Говорит, получилось неплохо.





- Посмотрел серию «Ночной смены» с интересом и с удовольствием. Мне кажется, это очень хорошее ремесло - хорошо снято, хорошо сыграно. Я бы хотел, чтобы авторы пошли еще дальше и сняли серьезное кино, - сказал он.





Комсомолка " также посмотрела пилотный выпуск и заметили несколько удачных и действительно смешных моментов. В одной из сцен обыгрывается билборд, на котором Анджелина Джоли стреляет глазками в сторону Михаила Боярского. Кто знает, может, они появятся в следующих сериях не только на картоне?









Во всяком случае, одного из самых известных белорусских артистов - Владимира Гостюхина - в сериале мы увидели. В отечественном кино он не снимался уже шесть лет и говорит, что соскучился. Играет, как несложно догадаться, водителя фуры - это амплуа закрепилось за ним еще со времен популярного в нулевых сериала «Дальнобойщики».





- Для меня важно сниматься в национальном кино, - заметил народный артист Беларуси. - Во-первых, это нормально - культивировать белорусские культурные ценности. Во-вторых, крайне важно способствовать развитию материальной и кадровой базы белорусского кинематографа.





А это и свои сценаристы, актеры, режиссеры, звукорежиссеры и видеоинженеры. Поэтому я принял предложение группы молодых энтузиастов с телеканала ОНТ сняться в пилоте сериала. Мне понравилось работать с этой молодой командой.





Сколько будет серий - вопрос пока открытый, это зависит от того, как «Ночную смену» примут зрители. Съемки продолжатся уже в апреле.





О ЧЕМ СЕРИАЛ





Сюжет сериала «Ночная смена» будет вращаться вокруг заправки, куда приезжает множество самых разных людей и закручиваются невероятные истории. Главные герои - работники заправки, но в каждой серии будут новые персонажи. Не исключено, что появится в сериале и любовная линия.