Выдающаяся певица, чья творческая судьба начиналась именно на этой сцене, выступит в Минске. За дирижерским пультом — маэстро из Италии Альберто Веронези.

Это событие. Впрочем, куда бы певица ни приезжала – это всегда явление. Профессиональная карьера оперной дивы началась в Большом театре Беларуси. Минск отмечен красной строкой в творческой биографии артистки. Именно здесь в 1983 году она стала солисткой Большого театра оперы и балета, где шлифовала мастерство под руководством дирижера Ярослава Вощака. К слову, сама певица с благодарностью часто вспоминает в интервью муштру - репетиции маэстро: десять шкур спускал и солью посыпал. Вот так ковалось мастерство оперной певицы. Безусловно, в творческой судьбе было много грустных, судьбоносных и невероятных событий. После печально известного ухода Марии Гулегиной из театра в 1989 году, на этой сцене она выступала лишь в 1992-м, это был благотворительный концерт в поддержку жертв чернобыльской трагедии.









Певица обласкана прессой и зрителями. Что справедливо: «Лучшая Тоска своего времени», «сопрано с вердиевской музыкой в крови», «вокальное чудо»...

Сразу подчеркну, пресс-конференция, прошедшая накануне концерта в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, была необычной, точнее, прошла не в привычном для журналистов формате. Что, согласитесь, уже памятно. Тон задала сама примадонна – в первую же минуту она поимённо поздоровалась со многими присутствующими музыкальными критиками. Двадцати семи лет как и не было! Разговор срузу же перетёк в русло «встречи старых друзей».









Вот только о политике говорить певица запретила и себе, и журналистам.

«Трагедия в одесском Доме профсоюзов, где сожгли людей, поделила мою жизнь на «до» и «после». Я ведь одесситка. Я даже отказалась от звания «Человек года» на Украине, хотя когда мне сообщили об этой награде, летом 2013-го, была счастлива, что меня помнят и любят на родине».









Что ни говорите, а приятно когда звёзды такой величины запросто делятся воспоминаниями из личной жизни и творческой. Создалось впечатление, как будто все участники данного мероприятия только вчера расстались. Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Например, знаменитой певице специально принесли и подарили культурный артефакт - программку концерта тридцатилетней давности, в которой среди целого ряда участников есть и фамилия молодой певицы Марии Гулегиной. Как оказалось, программу хранили много лет в надежде на встречу с певицей... Счастье есть, друзья, мечты сбываются!





И всё же самые тяжёлые моменты в моей жизни - это смерть родителей. Сначала я росла «папиным сыном», потому что он мечтал о мальчике. А потом стала «маминой дочечкой». В школе вела себя очень тихо и скромно. Я ведь не всегда была сильной. Но жизнь заставила… Всё взвалила на свои плечи, когда умер отец. Стала мамой для своей мамы, создала ей все условия для жизни. Её болезнь стала ударом для меня. Парализованная мама лежала 7 недель в клинике в Мюнхене. Поэтому я перевезла туда из Люксембурга всю семью и поселила в отель поблизости от больницы. Естественно, отменила все контракты. В больницу ходила с маленьким Русланом в коляске по 6-8 раз в день и, когда меня уже не пускали, залезала на скамейку и стояла столбиком под её окном… Смотрела на экраны датчиков над её кроватью. Страшное время, но и счастливое, потому что мамочка ещё была жива. Я могла ей рассказывать, как её люблю, а она в ответ только правой рукой чуть пожимала мою. Пусть такое, но всё же общение... Мама на мой день рождения открыла глаза на несколько секунд и после этого продержалась чуть меньше трёх недель». Из интервью певицы: «









Сегодня Мария Гулегина поет в крупнейших театрах мира, включая «Ла Скала», Театро Лисеу, Вигмор-холл, Сантори-холл, Мариинский театр, а также крупнейшие концертные залы Лилля, Сан-Паоло, Осаки, Киото, Гонконга, Рима и Москвы. Примадонна мировой оперы регулярно выступает c самыми известными певцами. График гастролей в Европе - плотный. В 1999 и 2000 годах Мария Гулегина предприняла два концертных тура по Японии и записала два сольных диска. В 2004 году дебютировала снова в Японии в роли Виолетты в «Травиате».

Более 130 раз выходила на ее сцену театра «Метрополитен-опера»









Лауреат многочисленных премий и наград, включая премию Джованни Дзанателло за дебют на сцене Арена ди Верона, премию им. В. Беллини, премию города Милан «За развитие оперного искусства в мире». Певица также удостоена Золотой медали Марии Дзамбони и Золотой медали фестиваля в Осаке. За свою общественную деятельность Мария Гулегина удостоена Ордена св. Ольги – высшей награды Русской Православной Церкви, которая была вручена ей Патриархом Алексием II. Мария Гулегина является почетным членом Международного параолимпийского комитета и послом доброй воли в ЮНИСЕФ.





Справочно

Певица родилась в 1959 г. в Одессе. Окончила Одесскую консерваторию. В 1983 г. стала солисткой Большого театра Белорусской ССР. С 1987 г. выступает за рубежом (Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Гранд-опера и др.). В 1989 г. уехала из Беларуси в Гамбург из-за конфликта с администрацией театра. Как отмечают в СМИ, её не выпускали за границу. В 2010 г. исполнила арию из оперы «Князь Игорь» на церемонии закрытия ХХI зимних Олимпийских игр в Ванкувере. Замужем. Двое детей.





Фото: operanews.ru, сайт театра, автора



