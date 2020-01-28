Бог для богатых. Кто такая духовная наставница Трампа

«Мы заявляем, что все, что было зачато в сатанинских утробах, закончится выкидышем, не сможет осуществить ни один план разрушения, ни один план причинения вреда», — такие слова прозвучали во время молитвы духовной наставницы.





Позже проповедница заявила, что ее слова были вырваны из контекста и выкидыши, о которых она молилась, были метафорическими. Как утверждает The Guardian, это не самое спорное ее заявление.





Именно телеевангелистка Паула Уайт, как ее называет The Washington Post, «привела Дональда Трампа к богу». Они познакомились еще в 2011 году, когда тогда еще будущий президент США обратился к проповеднице за советом относительно участия в выборах президента.





Как вспоминает Уайт, она и еще один пастор собрали около 30 служителей из разных евангельских христианских традиций в башне Трампа на Манхэттене. После молитвы, когда Трамп спросил ее, что она думает, она ответила: «Я не чувствую, что это правильное время».





Когда Уайт снова собрала религиозных лидеров в Трамп Тауэр в сентябре 2015 года, она поддержала решение, которое он уже принял для участия в выборах. Видеоролики на YouTube об этом событии показывают, что она стоит справа от него, опустив голову и возлагая на него руки во время молитвы.





Она же произносила молитву на инаугурации Трампа, хвастается тем, как звонит президенту США первым делом утром и посещает Белый дом один раз в неделю.





Многие верующие критикуют Паулу Уайт за поддержку ею идей «теологии процветания». Отмечается, что это течение очень напоминает финансовую пирамиду. В его основе лежит идея о том, что финансовое процветание является признаком одобрения бога.





Согласно этой философии, бог действительно должен любить телепроповедницу — она владеет домом стоимостью в несколько миллионов долларов в закрытом пригороде и частным самолетом. Из «теологии процветания» также следует, что бог должен сильно любить и Дональда Трампа.





Некоторые проповедники в США также называют духовную наставницу американского президента шарлатанкой и ложной проповедницей. Не последним аргументом в таких заявлениях является церковь Уайт, основанная на финансовых пожертвованиях.









Бывшая церковь Уайт Без стен, которая в какой-то момент приносила $40 миллионов в год, столкнулась с обвинениями в злоупотреблении пожертвованиями. В трехлетнем расследовании Конгресса утверждалось, что Уайт и ее муж использовали финансы церкви для собственной выгоды.





Расследование было прекращено в 2010 году без каких-либо на заний. Церковь подала на банкротство в 2014 году.





Другим спорным моментом стало также то, что Уайт призывала ее последователей перечислять ей пожертвования в размере месячной зарплаты. Проповедница утверждала, что таким образом они получат божье благословение. В интервью MSNBC она фактически это подтвердила.





Ее также обвиняют в транслировании гендерных, расовых и класовых стереотипов. Как например, во время ее выступления на шоу в Black Entertainment Network.





Так, трижды выходившая замуж Паула Уайт обвиняет в уходе мужа именно женщин. «Женщина не должна удивляться, почему ее партнер покидает ее, когда у нее бигуди в волосах и шпинат в зубах», — заявляет проповедница.



















