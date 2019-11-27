Как гласит народная примета: пришёл ноябрь — жди декабрь. А вместе с ним и рейтинги «лучшее что-то этого года». Но тут такое дело, что год на исходе девятый, а в сознании человечества, живущего в десятеричной системе исчисления (а не в нормальной семнадцатиричной, как у рептилоидов) переход от девяти к нулю означает окончание одного периода и начало другого — светлого и радостного.





Поэтому профильные издания уже запестрили списками, но больше всего интересны рейтинговые агрегаторы, вроде MetaCritic.





Используя хитрые и сложные подсчёты, они агрегируют рейтинги с других ресурсов, пытаясь превратить популярность в объективную оценку. И вот какие телесериалы, согласно алгоритму MetaCritic, были оценены зрителями выше всего с 2010 по 2019 год.





1. Дрянь / Fleabag (Prime Video)





2. Во все тяжкие / Breaking Bad (AMC)





3. Американцы / The Americans (FX)





4. Атланта / Atlanta (FX)





5. Оставленные / The Leftovers (HBO)





6. Безумцы / Mad Men (AMC)





7. В лучшем мире / The Good Place (NBC)





8. Игра престолов / Game of Thrones (HBO)





9. Вице-президент / Veep (HBO)





10. Конь БоДжек / BoJack Horseman (Netflix)







