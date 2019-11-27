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Названы лучшие сериалы десятилетия - "Игра престолов" даже не в тройке

Портал MetaCritic назвал лучшие сериалы десятилетия

Названы лучшие сериалы десятилетия - "Игра престолов" даже не в тройке
Как гласит народная примета: пришёл ноябрь — жди декабрь. А вместе с ним и рейтинги «лучшее что-то этого года». Но тут такое дело, что год на исходе девятый, а в сознании человечества, живущего в десятеричной системе исчисления (а не в нормальной семнадцатиричной, как у рептилоидов) переход от девяти к нулю означает окончание одного периода и начало другого — светлого и радостного.

Поэтому профильные издания уже запестрили списками, но больше всего интересны рейтинговые агрегаторы, вроде MetaCritic. 

Используя хитрые и сложные подсчёты, они агрегируют рейтинги с других ресурсов, пытаясь превратить популярность в объективную оценку. И вот какие телесериалы, согласно алгоритму MetaCritic, были оценены зрителями выше всего с 2010 по 2019 год.

1. Дрянь / Fleabag (Prime Video)

2. Во все тяжкие / Breaking Bad (AMC)

3. Американцы / The Americans (FX)

4. Атланта / Atlanta (FX)

5. Оставленные / The Leftovers (HBO)

6. Безумцы / Mad Men (AMC)

7. В лучшем мире / The Good Place (NBC)

8. Игра престолов / Game of Thrones (HBO)

9. Вице-президент / Veep (HBO)

10. Конь БоДжек / BoJack Horseman (Netflix)
Источник: maximonline.ru
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