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Брат-2. Новый клип Дмитрия Колдуна взволновал интернет

Белорусский певец Дмитрий Колдун выпустил новый клип и восхитил пользователей соцсетей.

Брат-2. Новый клип Дмитрия Колдуна взволновал интернет
Скриншот из видео
Артист представил работу на композицию "Пес бродячий". Видео было сделано во время путешествия Дмитрия Колдуна по Европе, пишет Белта.

Клип рассказывает историю телохранителя и его молодой подопечной, которая так и норовит вырваться и сбежать. Получилось настоящее художественное произведение с элементами романтического кино, где от клипа остался только хронометраж. В работе не использовали графику, а неповторимую атмосферу создают пейзажи и места в Париже и других локациях по всей Франции.

Видео за несколько дней посмотрели более 400 тысяч раз, а пользователи сети впечатлились актерской игрой Дмитрия Колдуна, а также его внешностью и вокальными данными.

К слову, недавно Георгий Колдун, брат артиста, вышел в финал украинского проекта "Х-фактор". 
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