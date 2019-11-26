Почему дизайн Tesla Cybertruck — крут?

Я — руководитель дизайн-студии Concepter, которая с 2013 года создала десятки продуктов в физическом мире. Начиная от безумных идей, о которых знают только члены нашей команды и заканчивая продуктами, которые покупаются на полках любимого магазина. В этом году мы даже взяли одну из самых престижных премий в дизайне — Red dot.





Еще я — автолюбитель. Я люблю следить за трендами автопромышленности. Да и в целом, автопромышленность сильно повлияла на мое пристрастие к созданию железных продуктов.





Теперь к делу, Tesla Cybertruck, вот эта треугольная машинка, которую может нарисовать трехлетний ребенок — это крутой дизайн. Да, он очень спорный, странный, необычный, неуместный и в этом вся его прелесть. Попытаюсь обьяснить почему.





Для начала важно понять что ближайший синоним слову дизайн — это не «рисование», а «создание». Поскольку мы сейчас живем в век визуального потребления информации — мы все стали формулировать свое «красиво» и «не красиво». Так вот, я в этом посте не берусь судить вопрос красивая ли эта машина, я попробую обьяснить почему ее дизайн выдающийся.





Дизайн, как правило, начинается с вызова/задачи/цели. Какой вызов придумали себе в компании Tesla? Как мне думается, вызов звучал примерно так — атаковать американский рынок пикапов. Это довольно крупная ниша в американском автопроме. Поскольку пикапы по своему принципу — громоздкие и скучные автомобили, преимущественно для «мужиков с ранчо» — это открывает интересные возможности для дизайна. Для такой целевой аудитории не так важны красивые обводы автомобиля, для таких людей намного более важный приоритет — утилитарность/неубиваемость.





Понимая ключевые приоритеты целевой аудитории, дизайн команда берется изучать главного конкурента. Плохая дизайн команда задается вопросом «как можно сделать такую же машину, только лучше?»; хорошая дизайн команда берется за вопрос «возможно ли кардинально иначе спроектировать свой продукт?» По дизайну Cybertruck видно, что команда теслы задались именно вторым вопросом. А еще по дизайну этого авто видно, что команда смогла найти оригинальный ответ на этот вопрос.





Я сейчас не буду брать в расчет технические характеристики электродвигателей и батарей, возьму в фокус только кузов, т.к. именно здесь произвели инновацию в дизайне.





В чем соль инновации? Маск хорошо сравнил переход от рамы в самолетах к фюзеляжу. Если вкратце, фюзеляж — это намного более эффективное и надежное решение создания конструктива, т.к. внешняя оболочка и есть несущая часть корпуса. В дизайн-команде решили применить это старое решение в автомобиле. То, что Cybe ruck выглядит так необычно — прежде всего результат именно этого решения. Ведь внешняя форма этого пикапа и является и его кузовом.





Что такая инновация дает (помимо странного внешнего вида)? 1. Увеличивает утилитарность машины; 2. упрощает производство = уменьшает продажную стоимость;

3. как раз то, что находится в поле приоритетов целевой аудитории, что означает дизайн-вызов выполнен.





Но даже это не так круто. Подобных безумных дизайн-команд, готовых радикально переизобрести продукт, в мире хватает. Чего не хватает, так это смелости такие радикальные решения профинансировать и запустить на рынок. Управляя компанией с капитализацией в миллиарды долларов, решиться пойти по абсолютно новому пути — это именно та смелость, которой не хватает большинству предприятий. А смелость — это точно круто.