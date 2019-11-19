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"Последняя диктатура, зато нет террористов" Немцы сочинили рэп про Беларусь

Немецкий Фонд имени Конрада Адэнауэра снял четырехминутный ролик про Беларусь.

"Последняя диктатура, зато нет террористов" Немцы сочинили рэп про Беларусь
В нем рэпер в толстовке читает рэп на немецком о том, что наша страна находится в центре Европы, ну и что вообще тут у нас есть. Для тех, кто не знает немецкий, в ролике сделали субтитры на английском языке. 

Начинается действо клипа на Немиге. Потом показывают кадры с улицы Октябрьская, железнодорожного вокзала и других мест Минска. Рэпер рассказывает, сколько в нашей стране областей, жителей. 

Вспоминает выдающихся беларусов – Франциска Скорину, Жореса Алферова, Адама Мицкевича, Ольгу Корбут, Марка Шагала, Василя Быкова, Тадеуша Костюшку, Светлану Алексиевич.


Припев у рэпер простой: «Бела! Бела! Беларусь!» Его вместе с ним поют сами беларусы, которых рэпер встретил в самых разных местах города. 

Естественно, в клипе показывают вышиванку, борщ и драники, восхваляя нашу национальную кухню. 

Говорится, что беларусы очень любят стабильность, и напоминает, какие места Беларусь занимает в индексах свободы слова и подобных. 

Рэпер вспоминает, что у нас тут последняя диктатура, зато нет террористов и развит IT-сектор. И Беларусь не нападает на своих соседей!
Источник: kyky.org
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