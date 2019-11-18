



За несколько дней ролик юной ударницы набрал почти 260 тысяч просмотров.





"Отличная работа. Как бывший барабанщик советую тебе приобрести защиту для ушей, а то этот звон может остаться навсегда", — посоветовал @Jason Leigh.





"Словами не могу передать, насколько я рад от того, что будущее музыки в таких хороших руках. Ты — настоящая рокерша", — прокомментировал @Chris Henson.

"Курт гордился бы тобой", — поддержал @Jolliee Guy.





Помимо ударных, Нанди умеет играть на гитаре и петь, чем делится на страницах в социальных сетях, которые ей помогают вести родители.









Исполнению девочки могут позавидовать прославленные рок-звезды: она кричит, топает и от души радуется тому, что делает — иногда вместе с младшим братом.



