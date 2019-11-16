Какие трюки помогают развивать нестандартное мышление?

«Мысли нестандартно!» Сколько раз вы слышали подобное и задавались вопросом «Как я могу это сделать?». Мыслить «иначе» — наиболее востребованный навык сегодня. Если вы взгляните на большинство профессиональных должностных инструкций, вы заметите, что критическое мышление отмечено как необходимый навык. Так как же мы можем научиться думать не как все, особенно если мы никогда раньше так не делали? Первый шаг заключается в следующем: чтобы думать «по-другому», нужно поступать «по-другому».

1. Играйте в детские игры

Да, ваши глаза вас не обманули, вы действительно всё правильно прочли. Итак, многие детские игры сегодня – отличный сложный стимулятор мышления. Играйте в развивающие игры со своими детьми или с друзьями, получая удовольствие и одновременно развивая своё критическое мышление. Это могут быть головоломки, игры на смартфонах, настолки или даже компьютерные игры.

2. Все люди разные, как и их типы мышления

Знакомство с новыми людьми – отличный шанс узнать то, чего вы не знали раньше, осознать или открыть для себя новые возможности. Ибо есть такие люди, которые, начав говорить, поражают всех своим ходом мыслей. Может и вам посчастливится найти такого собеседника. Главное помните: каждый новый знакомый – это кладезь информации и идей, которые вы можете трансформировать и анализировать, чтобы развить нестандартное мышление.

3. Впечатления наталкивают на новые мысли

Каждый новый опыт, хороший или плохой, заставляет задуматься. Попробуйте следующее:









Поэкспериментируйте с новыми блюдами.

Попробуйте выбрать новый маршрут до работы и наблюдайте новые виды и пейзажи.

Путешествуйте (как бы заезжено ни звучало)! Любые путешествия – однозначно тонна эмоций, а, следовательно, и мыслей.

Знакомство с другими культурами. Изучение любой культуры и погружение в неё значительно расширяют спектр ваших чувств и активизируют мыслительные процессы.

4. Формируйте мнение на основе правильных фактов

Первый шаг к своему мнению – это верные факты. Одно дело, когда вы формируете мнение на основе эмоций, чувств, и другое – думать, опираясь на факты. Разговаривайте с людьми, проводите исследования, делайте всё возможное, чтобы получить достоверную информацию. Самый простой способ сделать это привычкой – начать с простого. Каждый раз, когда начинаете формировать своё мнение, отвечайте на простые вопросы:





• Откуда мне знать, что это правда?

• Какие факты подтверждают моё мнение?

5. Черпайте идеи извне

Люди просто переполнены идеями. Мы живем в эпоху информационной перегрузки и, по сути, нет никакого недостатка в идеях, чьи бы они ни были. Чтение различных источников на разные темы — еще один отличный способ начать мыслить «иначе». Выберите случайным образом какой-нибудь журнал или книгу. Попробуйте сформировать своё мнение о прочитанном. Теперь, когда вы узнали, откуда можно «взять» нестандартное мышление, вам необходимо научиться выражать себя. Ведь знания без практики бесполезны.





6. Дискутируйте с друзьями

Соберите друзей и проведите групповое обсуждение — своеобразный кружок. Можете говорить о чём угодно, лимита тем не существует. Вы можете перейти от политики, спорта и здоровья к воспитанию детей, работе, личной жизни и многому другому. Группа должна быть примерно из 6 человек. Разбейте группу на 2 части. Одна должна говорить в пользу темы, а вторая – против неё. Дайте каждому человеку 3 минуты на высказывание. После того, как все высказались, дайте друг другу возможность задать вопросы и поддержать свои точки зрения. Подобного рода дружеское мероприятие помогает не только формировать своё мнение, но и убедительно и лаконично выражать его.

7. Смотрите на всё через призму объективности

Как бы нам ни хотелось думать, что наше мнение правильно и логично и что мы никогда не ошибаемся, это не так. Главное — это то, что мы смотрим на мир субъективно, через наш опыт, наше воспитание, восприятие и мировоззрение. Когда мы начинаем формировать мнение, очень важно видеть вещи через призму объективности. Это сложно, никто не спорит, но не забывайте принимать во внимание все факты и имеющуюся информацию. Такой взгляд приходит с осознанной практикой. Начните уже сегодня!



