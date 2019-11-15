Заслужил! Вожака стаи волков назвали Журналистом

Такой подарок сделало агентство «Минск-Новости» факультету журналистики БГУ в честь 75-летия. Идею в зоопарке поддержали, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Как рассказала ведущий зоотехник учреждения Алевтина Тимашкова-Красовская, волк, который обрел громкое имя, выделяется среди своих собратьев не только рыжеватым окрасом (все остальные серые) и более крупным размером, но и своим характером — волевым и общительным. Не зря его считают вожаком стаи в зоопарке.









— Волк, как и любой хищник, предпочитает мясо, — отметила А. Тимашкова-Красовская, — однако у нашего Журналиста есть одна маленькая слабость — заварные печеньки и оладушки со сметаной. К слову, в день рождения зоопарка мы угощали волков целым блинным тортом.









К своему новому имени волк Журналист отнесся благожелательно и хорошо на него отреагировал, отметила специалист.





К слову, зоопарк и столичные журналисты давно и плодотворно сотрудничают, а представители разных СМИ — частые гости здесь. Поэтому сотрудники очень рады тому, что у них теперь появился свой «журналист», рассказала младший научный сотрудник зоопарка Елена Бодрова.





Зоотехники предлагают факультету журналистики поддержать своего теперь уже «коллегу по цеху» и взять над ним шефство: навещать его, заботиться и поддерживать.





Фото и видео Сергея Лукашова