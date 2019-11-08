Минчане сняли интерактивный фильм про ЛГБТК-людей. И как вам?

«Правовая инициатива» сняла интерактивный правозащитный фильм – и это первый в Беларуси проект такого формата: зрители сами могут выбирать действия героев и выстраивать сюжет.





Авторы фильма говорят, что хотели показать жизненные ситуации, с которыми сталкиваются беларусские ЛГБТ люди.





– Идея фильма родилась после высказываний бывшего Министра внутренних дел о неприязни к ЛГБТ-людям, – говорит правозащитник Сергей Устинов. – Как правозащитники, мы посчитали своим долгом донести до людей, что права человека не зависят от сексуальной ориентации и их нужно уважать.





Уже к концу съемок случилось дело Николая Куприча, которого избили на почве ненависти к геям и мы добавили еще один эпизод по этой мотивам истории.





А вы можете посмотреть фильм онлайн.



