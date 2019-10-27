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10 cтран, в которых появилось больше всего миллионеров в 2019 году

Более половины всех вновь появившихся миллионеров в 2019 г. проживают на территории США согласно новому отчету, который составили аналитики Credit Suisse.

10 cтран, в которых появилось больше всего миллионеров в 2019 году
Бразилия
Эксперты банка пришли к выводу о том, что приблизительно 1 146 000 человек стали миллионерами в 2019 г., а их общее состояние достигло отметки 46,8 млн. За последний год в США появилось 675 тыс. новых миллионеров, это самый высокий показатель среди всех стран.

Ниже мы расскажем о 10 странах, в которых появилось больше всего новых миллионеров в 2019 г.

10. Швейцария

Число миллионеров в 2019 году: 810 тыс.

Число новых миллионеров: 19 тыс.

9. Канада

Число миллионеров в 2019 году: 1 322 000

Число новых миллионеров: 30 тыс.

8. Испания

Число миллионеров в 2019 году: 979 тыс.

Число новых миллионеров: 33 тыс.

7. Индия


Число миллионеров в 2019 году: 759 тыс.

Число новых миллионеров: 34 тыс.

6. Бразилия

Число миллионеров в 2019 году: 259 тыс.

Число новых миллионеров: 42 тыс.

5. Нидерланды


Число миллионеров в 2019 году: 832 тыс.

Число новых миллионеров: 43 тыс.

4. Германия

Число миллионеров в 2019 году: 2 187 000

Число новых миллионеров: 65 тыс.

3. Китай

Число миллионеров в 2019 году: 4 447 000

Число новых миллионеров: 158 тыс.

2. Япония


Число миллионеров в 2019 году: 3 025 000

Число новых миллионеров: 187 тыс.

1. США

Число миллионеров в 2019 году: 18 614 000

Число новых миллионеров: 675 тыс.
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