Самые красивые женщины в мире по формуле пластических хирургов

Знаменитую американскую супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире. © AFP 2019 / ANGELA WEISS





Знаменитую американскую супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире, об этом сообщает издание The Sun.





К такому выводу пришёл пластический хирург Джулиан Де Сильва, который провел исследования лиц знаменитостей через специальную программу. Он рассчитывал пропорции лиц знаменитостей по специальной формуле, измерив расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти.





В итоге Хадид оказалась самой близкой к “золотому сечению” – на 94,35%. Подбородок модели не дотянул до идеала всего 0,3%, глаза модели соответствуют на 97,65%, губы – на 94,1%.









Второй по совершенству лица оказалась Бейонсе – у нее показатель 92,44%.





На третьем месте расположилась актриса Эмбер Хёрд – 91,85%.









Далее идут певица и актриса Ариана Гранде (91,81%), поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64%) и супермодель Кейт Мосс (91,05%).





В десятку также попали актрисы Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, набравшие 90,91% и 90,51% соответственно. Замыкают список певица Кэти Перри с 90,08% и топ-модель Кара Делевинь (89,99%).





Белла (Изабелла) Хадид — американская супермодель палестинского происхождения. Свою карьеру начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз выходила на подиум, в 2016 году была признана моделью года. Является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.



















