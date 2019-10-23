Французский принц, Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт, наследник и потомок того самого Наполеона Бонапарта, женился на графине Олимпии фон унд Арко-Циннеберг, правнучке последнего австрийского императора. Свадьба прошла с королевским размахом в самом сердце Парижа. Об этом пишет Vanity Fair.





Церемония венчания состоялась в соборе Святого Людовика, а праздничный прием прошел в замке Фонтенбло.





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Невеста, правнучка последнего австрийского императора Карла I, который "отстранился от управления государством" в 1918 году, выбрала для значимого события пышное платье от Oscar de la Renta и длинную вуаль. Ее волосы украшала фамильная тиара, а руку – подарок жениха - кольцо стоимостью в один миллион фунтов стерлингов с бриллиантом, ранее принадлежавшим последней императрице Франции.





Последний раз, когда представитель дома Габсбургов сочетался браком с Бонапартом, случился еще в 1910 году – тогда принцесса Клементина, дочь короля Леопольда II, вышла замуж за принца Виктора, прадеда Жана-Кристофа.









Но счастливые молодожены заявили, что их связывают только чувства. Они познакомились в Париже и это была любовь с первого взгляда. Жить они планируют в Лондоне.





Поздравить пару съехались представители королевских домов со всей Европы. Среди них – британская принцесса Беатрис, которая совсем недавно объявила о собственной помолвке.