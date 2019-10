Темнокожую белоруску отказались отправить на конкурс красоты от Беларуси - она не в обиде и представит Нигерию

Ванесса Морская-Уменне - одна из десяти девушек, которая готовилась представить Беларусь на международном конкурсе красоты Top of the World Plus Size 2019 в ноябре, но она представит Нигерию.