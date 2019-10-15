26-й “Лістапад”: Национальный конкурс не без спорных моментов

В итоге на конкурс не допустили несколько фильмов, а некоторые авторы отозвали свои работы в знак протеста, пишет euroradio.fm . Сейчас ситуация вроде бы исправилась. Так, документальная картина “Стриптиз и война” Андрея Кутило, которая не попала в прошлогоднюю программу, в этот раз всё-таки будет показана на фестивале. Дирекция заверяет, что в этом году с Минкультом найден общий язык:





“Действительно, в прошлом была ситуация, когда дирекция фестиваля не несла полную ответственность за программу. В этом году процесс прошёл в рабочем порядке, программа, которая представлена сегодня, соответствует мнению дирекции, в этом плане был достигнут консенсус”, — пояснил координатор Национального конкурса Николай Лавренюк.









Двадцать шестой “Лістапад” пройдёт в Минске с первого по восьмое ноября. Общий бюджет в этом году составил 450 тысяч долларов, что, по заверению организаторов, весьма скромная цифра по сравнению с другими международными фестивалями.

Национальный конкурс не без спорных моментов

Уже в шестой раз на “Лістападзе” проходит Национальный конкурс, где в номинациях “Игровое кино”, “Документальное кино” и “Анимационное кино” белорусские фильмы борются за первенство.





В этом году конкурс игрового кино оказался совсем небольшим, всего пять фильмов: камерная драма “Пляж/Лес/Тамбур” Кирилла Галицкого и Светланы Козловской, эмо-хоррор “Сашин ад” Никиты Лаврецкого, фильм по мотивам романа Виктора Мартиновича “Озеро радости” Алексея Полуяна, новый фильм победительницы национального конкурса 2017 года “Последний день этого лета” Юлии Шатун и Никиты Александрова и “1986” Лотара Херцога.









Последний фильм вызвал споры насчёт того, насколько обоснованно попал в Национальный конкурс. Ведь режиссёр, сценарист, съёмочная команда и финансирование целиком немецкое. Координатор Национального конкурса Николай Лавренюк объяснил решение дирекции тем, что фильм полностью снят в Беларуси и абсолютно аутентичный:





“Мы не чувствуем здесь какой-то фальши или условности, которая часто ощущается в работах иностранных режиссёров про Беларусь или какую-то другую страну. В фильме принимало участие огромное количество белорусских кинематографистов и те же Кирилл Галицкий и Никита Лаврецкий. Мне кажется, они многое привнесли, поэтому здесь дирекция пошла на такой шаг и включила этот фильм в конкурс. Тематически он затрагивает и современную Беларусь, и в то же время боль и травму чернобыльской трагедии”.





Документальное кино: ЖЭС-арт, слепые футболисты и приёмные дети

Национальный конкурс документального кино в этом году состоит из девяти картин. Организаторы говорят, что по уровню программа соответствует международной программе хорошего фестиваля.









Фильм про сборную незрячих людей по футболу “Тренер” Ольги Абрамчик.

Интимная попытка изучения отношений молодой пары в “Игре в классики” Дарьи Демура.

Истории разделённых по разным семьям приёмных детей в картине “Одна семья” Натальи Жамойдик.

Изучение небольших и скрытых от глаз общества историй и людей в фильме “Хроники ртути” Саши Кулак и Бен Геза.

Жизнь пожилых людей в центре социального ухода в “Перезимовать” Ева-Катерины Маховой.

Личная история отношений с семьёй пожилой женщины, что осталась в Крыму после 2014 года в “Моя бабушка с Марса” Александра Михалковича.

Историческая документалка “Большое путешествие князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки” Юрия Тимофеева.

Картина о Минске и ЖЭС-арте в фильме “Чистое искусство” Максима Шведа.

Нашумевший на фестивале документального кино в Амстердаме фильм “Summa” Андрея Кутило.









В Национальном конкурсе анимационных фильмов будет сражаться шесть мультфильмов производства “Беларусьфильма”. Это “Красавец и чудовище” Наталии Дарвиной, “Данте. Беатриче” Ирины Кодюковой, “Предание о гуслях” Татьяны Кублицкой, “Чертополох” Евгения Надточея, “Магистр свободных искусств” Елены Петкевич и “Лучшее место на земле” Ирины Тарасовой.

Внеконкурсное кино: Кшиштоф Занусси, Ксавье Долан и Александр Лунгин

Из бонусов: будут организованы специальные показы нового фильма Кшиштофа Занусси “Эфир” о военном враче, ставящем эксперименты над людьми.





Есть возможность посмотреть “Генезис” канадского режиссёра Филиппа Лесажа о неизбежных трагедиях юности: первой любви, мучительном поиске себя и борьбе за собственные идеалы, которые перестают казаться незыблемыми.





А ещё будут крутить новый фильм белорусской режиссёрки Влады Сеньковой “II” о трёх подростках, которые учатся вместе в десятом классе и живут обычной жизнью подростков. Но однажды этот маленький мир потрясет новость, из-за которой все страхи и предрассудки вылезут наружу.









В рамках программы “Мастер-класс” будет показан фильм Ксавье Долана “Матиас и Максим” о двух закадычных друзьях Матиасе и Максиме, что оказываются на съёмочной площадке короткометражки. Но, как всегда, что-то пойдёт не так. Также в этой программе будут показаны фильмы “Прекращение” режиссёра Лав Диаса, “Жанна” Брюно Дюмона, “Озеро диких гусей” Дяо Инаня, “Правда” Хирокадзу Корэ-Ада, “Антология города-призрака” Дени Коте, “Одной волшебной ночью” Кристофа Оноре и “Осторожно — дети!” Даг Йохана Хёугеруда.





Российское кино в этом году не уродило. На фестивале представят всего два фильма, один из которых — “Большая поэзия” Александра Лунгина про двух братьев, работающих инкассаторами, что в какой-то момент решают пойти на ограбление.





Всего во внеконкурсной программе планируется показать больше 60 фильмов режиссёров самого разного калибра: от мастодонтов вроде Роя Андерсона с его новым фильмом “О бесконечности” до иранских и филиппинских режиссёров вроде Бакши Могадама с документальным фильмом “Дом для тебя” и Лав Диасом с картиной “Прекращение”. Полная программа кинофестиваля скоро будет доступна на сайте фестиваля.