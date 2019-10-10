Австралийские пожарные снова «зажгли» на год вперед

Напомним историю вопроса. Пожарные Австралии и Новой Зеландии объединились в 1993 году, чтобы собрать деньги на лечение детей, получивших тяжелые ожоги. Они решили создать календарь с откровенными фото, которые продавали под Новый год.





Сегодня эта организация материально помогает также приютам для животных. В последние годы для съемок календаря собирают пожарных со всех концов земли. На сайте Australian Firefighters Calendar любой желающий спасатель может заполнить анкету, которую рассмотрят организаторы.





Купить календари можно на официальном сайте кампании.





Мы же делимся избранным из календаря-2020.

#1#