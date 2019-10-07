В выходные в столичных кинотеатрах на «Джокера» было не купить билеты, несмотря на дополнительные сеансы. Некоторые зрители даже приходили в кино в гриме Джокера. Эта традиция, появившаяся еще в 2008 году, после выхода фильма «Темный рыцарь», также о Джокере, становится популярной и у нас.





«Джокер» режиссера Тодда Филлипса обнуляет историю знаменитого злодея из комиксов, помещая ее в очень близкий к реальному город Готэм (а фактически Нью-Йорк, съемки проходили только на натуре, никаких декораций). Его мэр называет всех небогатых людей клоунами, из-за чего протесты так легко подхватывают и выплескивают на улицы.





Фильм довольно мрачный, беспросветный и достаточно реалистичный. При этом «Джокер» с бюджетом 55 миллионов долларов - не артхаус, он рассчитан на массового зрителя, а не только тех, кто интересуется комиксами.





Собственно, другим кино с Хоакином Фениксом в главной роли и не могло быть. Прекрасный артист, которого и раньше было не уличить в лишнем весе, похудел для роли Джокера на 24 килограмма, превратив свое тело в живой скелет.





Думаю, что Феникс - явный претендент на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Напомним, фильму уже дали главную награду Венецианского фестиваля - «Золотого льва».



«Преступление без наказания»

Драма про плохого комика достигает высот романов Достоевского. Порой кажется, что это вовсе и не Джокер, а начисто лишенный совести Раскольников, переселенный из Петербурга в Готэм. Также герой напоминает Гуинплена из «Человека, который смеется». А ведь именно экранизация книги Виктора Гюго когда-то стала источником вдохновения для создателей оригинальных комиксов.





Многие увидят в этом фильме также перекличку с «Таксистом» Мартина Скорсезе, криминальной драмой 1976 года о ветеране морской пехоты, восставшем против беспредела на улицах Нью-Йорка.





Наверняка Тодд Филлипс вдохновлялся этой лентой, поскольку даже некоторые сцены в «Джокере» похожи. Как и «Таксиста», «Джокера» также принялись ругать за поэтизацию насилия, а также излишне сочувственное изображение психически больного человека, готового расстреливать людей направо и налево.





Премьера фильма в США вызвала нервную реакцию силовых структур. Многие помнят о трагедии 20 июля 2012 года, когда во время просмотра фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды», в кинотеатре были убиты 12 человек. Мужчина бросил в зрителей дымовую шашку, а затем открыл беспорядочный огонь. Самому младшему из раненых было всего три месяца.





Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс и главный актер Хоакин Феникс максимально сократили общение с прессой, пытавшейся обвинить их в воспевании насилия. Мол, у Джокера могут возникнуть последователи. Но свою позицию создатели фильма все же высказали: искусство - повод для размышления, а не действия. Нестабильным личностям и серийным убийцам все равно, где искать источник вдохновения.





Высказали обеспокоенность также и организации, занимающиеся психологическим здоровьем людей.





«Такие драматические изображения больных людей, как правило, преувеличены и дезинформируют зрителя. В большинстве своем люди с психологическими проблемами не опасны для общества. Более того, они чаще всего оказываются жертвами насилия, а не обидчиками», - заявила представительница британского фонда Time to Change, который борется с дискриминацией психически нездоровых людей.





Но мы знаем, что случаи насилия со стороны психически неуравновешенных людей все же происходят, и даже в относительно спокойном Минске.





ПЕРВЫЙ ОТКЛИК





Лилия Магамадова, кинокритик:





- О том, что игра Хоакина Феникса была «высшим пилотажем» даже не стоит писать - это, пожалуй, самое болезненно-шедевральное, что я видела за последние годы. И лучшая роль актера, на данный момент…





Социальная драма, с фрагментарными отсылками к комиксу, сквозь призму трагедии одного персонажа, относящегося, как принято говорить, "к особо уязвимому контингенту общества". И как бы обобщенно эти общественные «язвы» показаны ни были, ясно одно - любой Готем можно расшатать. Правда, цена этому высока.





А сцена, в которой Артур Флек танцует на лестнице - вполне может стать одной из легендарных в истории кинематографа.





Антонина Яцук, организатор мероприятий, PR-менеджер:





- Для меня не подлежат обсуждению ровно две вещи в этом фильме. Первая: Хоакин Феникс - гений. Вторая: всё происходит из-за любви. Или её отсутствия. Любите друг друга.





Анна Шутова, руководитель издания о рекламе:





- Фильм-то очень в белорусскую повестку дня! Про напряжение, которое копится внутри человека и внутри общества. Про одиночество, равнодушие, унижение, бунт и поддержку откуда не ждал. Сколько таких Джокеров рождает наша реальность...





Вероника Гришкова, тележурналистка:





- Нет сомнений, Хоакин Феникс получит свой «Оскар». Он настолько точно воплотил героя, что первые полчаса меня подташнивало. Настолько много в нем пугающего, болезненного, сумасшедшего, зловещего, но абсолютно беспомощного...





Я много читала отзывов, что Джокер не вызывает сочувствия, лишь неприязнь и отторжение. Да, черт возьми. Но именно в этом гений сценариста. Он разрушает своего героя до основания, он выворачивает его наизнанку. И мы все мечтаем, чтобы такие придурки держались от нас подальше. Но именно это отношение и породило Джокера.





Мир отрицает само его существование, как и мы с вами. Система хочет убрать таких, стереть. Вот только кнопки ликвидации не придумано. Они есть. Хотим мы того или нет. И если мы не будем заботиться об уязвимых, то они могут заразить нас. И система даст сбой. Потому что именно сумасшедшие чаще обычного говорят то, о чем другие молчат. Вот только молчит общество обычно о страшных вещах.





О ЧЕМ ФИЛЬМ





Джокер, а точнее, Артур Флек - несчастный психопат, чьи душа и тело исковерканы с детства. Он временами не может контролировать свой истерический пугающий смех - проявление душевной болезни, и за это его постоянно избивают. Артур работает аниматором. Но кого способен рассмешить этот странный, явно нездоровый неудачник?





Он живет с психически больной матерью, которая искренне верит в свои фантазии. И вот, случается невероятное - Артура зовут в знаменитое вечернее телешоу. Но его ведущий (его играет Роберт Де Ниро) и не думает поддерживать неудачливого комика, а наоборот, собирается публично высмеять попытки Артура стать резидентом камеди-клаба.